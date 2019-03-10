Sayısal Loto’da 13 milyon tek kişiye! İşte Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuç sorgulama işlemleri cumartesi gecelerinin ve pazar sabahlarının popüler konularından. Sayısal Loto’da 8 kez devreden büyük ikramiye sahibini buldu. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar şanslı numaraların belli olduğu andan itibaren Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. MPİ tarafından gerçekleştirilen 9 Mart Sayısal Loto sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto’da büyük ikramiye gittikçe artıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları her Çarşamba ve Cumartesi akşamları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenleniyor.

Sayısal Loto 9 Mart çekiliş sonuçları 8 – 18 – 29 – 43 – 45 -49

SAYISAL LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 172 kişi 5 bin 178 lira 70’er kuruş, 4 bilen 8 bin 312 kişi 80 lira 65’er kuruş ve 3 bilen 158 bin 191 kişi 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, 6 bilen ve 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş kazanan kişi Kocaeli Gebze ilçesinden çıktı.