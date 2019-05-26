Sayısal Loto’da ikinci devir! Sayısal Loto sonuçları 25 Mayıs

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 16, 21, 38 ve 39 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi ise kazanan olmadı. Sayısal Loto’da sonuçlara göre 6 bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre 1221’inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 939’ar lira, 4 bilen 7 bin 9 kişi 77 lira 95’er kuruş ve 3 bilen 122 bin 968 kişi 11 lira 75’er kuruş ikramiye kazandı.

25 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 25 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları…



6 – 11 – 16 – 21 – 38 – 39