Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Bu nasıl üniversite?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bazı öğretim üyelerinin girmesi zorunlu olduğu derslere girmediği ve bu yüzden başka öğretim elemanlarının derse girerek ek ders ödemesi aldığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı.

Sayıştay'ın yayınladığı raporun “Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” kısmında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne dair 3 bulgu yer aldı. En dikkat çeken bulgu ise üniversitedeki hocaların zorunlu olarak girmesi gereken derslere girmediği, boş kalan dersler için öğretim üyelerine ek ders yazılarak ek ücret ödenmesi oldu.

DERS YÜKÜNÜ TAMAMLAMIŞ ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ELEMANI

Hocaların derslere girdikten sonra arta kalan süreler için ek ders uygulanması gerektiğini belirten Sayıştay, üniversitedeki usulsüzlüklerle ilgili şu bilgilere yer verildi: “Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile enstitülerde kanunen vermekle yükümlü oldukları zorunlu ders yükünü tamamlamamış olan çok sayıda öğretim üyesi mevcut iken aynı bölümlerde diğer bazı öğretim elemanlarına da ek ders verilecek şekilde ders programı yapılarak ödeme yapıldığı görülmüştür. Ek ders yükü belirlenirken öncelikle mensupların zorunlu ders yüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları hususunun dikkate alınması ve arta kalan süreler için ek ders yapılması gerekir. Bu durum, kaynakların verimli ve etkin olarak kullanamadığını işaret etmektedir.”

Sayıştay’ın bu tespitine cevap veren üniversite, ilgili birimlere gerekli uyarıların yapıldığını Sayıştay yetkililerine bildirdi.