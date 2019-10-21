Sayıştay tek tek açıkladı! Üniversiteyi böyle zarara sokmuşlar…

Ege Üniversitesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu erişime açıldı. Başta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olmak üzere, kamuyu zarara uğratan ve mevzuata uygun olmayan usulsüz uygulamalara ilişkin tespitler sıralandı:

AMELİYATHANE İNŞASINA FAZLA PARA ÖDENDİ

EÜ Tıp Fakültesi Merkezi Ameliyathane Binası, olması gereken maliyetin üstünde yapıldı. Sayıştay müfettişlerine göre binanın yapımı için fazla para (162 milyon 812 bin TL) ödendi. Ameliyathane, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri ve Yangın Yönetmeliği uyarınca ruhsat alamadı. Bu nedenle işletmeye açılamadı, ameliyathaneye ödenen para boşa gitti. Sayıştay müfettişleri, ameliyathanenin yapım işinde 185 adet özel fiyat belirlediğini tespit ederek hesap sordu. Sorumlular, bir tanesini bile ibraz edemedi. Ayrıca ameliyathanenin açılamadığı iki yıl boyunca üniversite 635 milyon 220 bin lira gelirden mahrum bırakıldı.

İŞİ YAPMADAN KAÇAN FİRMAYA 792 MİLYON LİRA VERDİLER

EÜ Kadın Sorunları Araştırma Merkezi'nin bulunduğu Sarı Köşk’ün restorasyon ihalesini alan firma, 60 günde teslim etmesi gereken onarım işini yapmadan kaçtı. Buna rağmen firmaya para ödendi. Üstelik, ihale bedeli 721 milyon lira olmasına rağmen 792 milyon 170 bin lira ödeme yapıldı. Buna rağmen, firma hakkında üniversite yönetiminin hiçbir hukuki işlem yapmaması dikkat çekti. Aynı firmaya bir yıl sonra kampüs içindeki trafolar arası kablo ihalesi verildi.

2014 yılında Sarı Köşk’ün restorasyonu için ikinci kez ihaleye çıkıldı ve bir başka firmaya 703 milyon 962 bin lira ödendi. Böylece aynı iş için iki kez ödeme yapılmış olundu ve üniversitenin kasasından sadece bu iş için toplam 1 milyar 495 milyon 170 bin lira çıktı.

AYNI BİNA İÇİN ÜÇ FARKLI İHALE

EÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binası'nın tamamlanması için üç kez ihale yapıldı. Anahtar teslimi ihaleye yenileri eklenince yapım maliyeti aşırı derecede yükseldi. Birinci ihale 2 milyon 819 bin, ikinci ihale 619 bin, üçüncü ihale 2 milyon 50 bin lira bedelle yapıldı. Tıpkı merkezi ameliyathanede olduğu gibi, bu iki yapı da Sağlık Bakanlığı Genelgeleri ve Yangın Yönetmeliği uyarınca ruhsat alamadı. Ödenen milyonlar boşa gitti.

KULLANILMAYAN ÜNİTELERE TADİLAT PARASI

Ege Üniversitesi'nde yaklaşık 15 yıldır doğalgaz kullanılıyor. Buna karşın, Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda eskiden kalma kömürlü kazan daireleri için onarım ihalesine çıkıldı. Kullanılması fiilen mümkün olmayan kömürlü kazan daireleri onarım ücreti, yaklaşık maliyet hesap cetveline dahil edildi. Böylece, hem ihaleye katılan diğer firmalar aşırı düşük teklifte kalarak elendi, hem de atıl kömür kazanları için boşu boşuna ödeme yapıldı.

İLANLAR EKAP’TA YAYINLANMADI, HAKSIZ REKABET OLUŞTU

Bu iki yapı ile Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Resim İş Atölyesi, Su Ürünleri Fakültesi inşaatları için ihaleye çıkılırken, Elektronik Kamu Alım Platformu'nda (EKAP) yayımlanmadığı ve haksız rekabet oluştuğu tespit edildi. Elektrik Elektronik Bölümü, Biyomühendislik Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi binalarının teknik ve mekanik malzeme alımlarının ihaleleri de EKAP'ta yayımlanmadı, haksız rekabet oluştu. Ayrıca, ihalesiz işlere ödeme yapıldığı da saptandı. İhale tarihi itibariyle henüz yapımına karar verilmemiş binalara ilişkin imalatlar, başka yapım ihaleleri kapsamına dahil edildi. Bu arada, ihale şartnamelerine göre, 2010-2017 yılları arasında tamamlanması gereken 46 adet yapım, onarım ve çevre düzenlemesi işi hala tamamlanmadı.

BOŞ OTURAN PERSONELE TIKIR TIKIR MAAŞ ÖDENDİ

Öğrencisi olmayan yüksekokula akademik personel atandı. EÜ bünyesindeki Ödemiş Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun mevzuata uygun olarak çalıştırılamadığı saptandı. Fiilen hiç öğrencisi bulunmayan yüksekokula dört idari personelin yanı sıra üç akademik personel atandı. Boş oturan personele tıkır tıkır maaş ödendi.

40 MİLYON LİRALIK FARK NEREDE?

Sayıştay raporunda başka düşündürücü hususlar da yer aldı. Ege Üniversitesi'nin 2018 yılı bütçesinin 6 milyar 164 milyon lira olduğu belirtildi. Üniversitenin, öngörülen kârı 764 milyon 104 bin lira olması gerekirken, gerçekleşen gelir 724 milyon 327 bin lira oldu. Aradaki 40 milyon liralık farkın ne olduğu açıklanmadı.

SAYIŞTAY: İDARİ SORUŞTURMA AÇILMALI

Demirbaş kayıtlarının akıbeti de meçhul. Raporda, Ege Üniversitesi genelinde kullanılmakta olan taşınmazların cins tashihlerinin tamamlanmadığı vurgulandı. Diğer yandan, Ege Üniversitesi yerleşkesinde elektrik, su ve doğalgaz hatlarının güzergahlarını gösteren bir altyapı planının mevcut olmadığı tespit edildi. Sayıştay, Ege Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğü personeli hakkında gerekli idari soruşturma açılmasının uygun olacağını belirtti.