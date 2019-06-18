Sayıştay’dan rapor açıklaması

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar gecesi canlı yayın programında biraraya gelmiş, İmamoğlu programda, İBB’deki ‘israfın’ Sayıştay raporlandında da yer aldığını açıklamıştı.

İmamoğlu programda sorulan soru üzerine Sayıştay raporuna göre; İBB, İETT ve İSKİ’de yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon lirayı aştığını söyledi. Yıldırım da Sayıştay raporunda öyle bir rakam olmadığını “yalan” olduğunu söyledi.

Çıkan tartışma sırasında Binali Yıldırım’ın Sayıştay raporunu okumadığını söylemesi sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu. Bu tartışma üzerine Sayıştay’ın 23 Mayıs 2019 tarihli açıklaması tekrar gündeme geldi.

Açıklamada ”Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş. 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır” denildi.

RAPOR WEB SİTESİNDE DURUYOR

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun ekibi tarafından Sayıştay raporu konusunda yapılan bilgi kirliliği ve manipülasyonlara yönelik açıklama yapıldı. Verilerin Sayıştay’ın seçim sürecinin başlamasının hemen öncesinde, Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2017 yılına ait İBB, İSKİ ve İETT denetim raporlarına dayandığına dikkat çekilerek “Bazı basın organlarında çıkan sahte iddiası tamamen saçmadır. Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır. Raporda kamu zararına ve usulsüz işlemlere ilişkin; taşınmaz kayıtlarının tutulmaması, ihale kanununa aykırı işlem yapılması, belediyenin yapması gereken tahsilatları yapmaması, İSKİ’nin bankalardan lüks araç temin etmesi gibi birçok husus bulunmaktadır. Sayıştay raporuna ulaşmak mümkündür. Zarar hesabı belirtilen kalemler üzerinden hesaplanmıştır” denildi. Açıklamada zarar tablosu da açıklandı.

SAYIŞTAY’DAN SON AÇIKLAMA

Sayıştay’dan yapılan son açıklamada ise “İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur” denildi. Açıklamada ayrıca “Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

VAKIF DETAYI!

İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı 847 milyon liralık destek ise Sayıştay raporlarında değil, İBB’nin 56 sayfalık “STK-Okul-Faaliyet Raporu 2018” raporunda yer almıştı.

Sözcü Yazarı Çiğdem Toker’in Türkiye’nin gündemine taşıdığı raporda; vakıflara toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verildiği yer almıştı.