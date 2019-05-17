Saylan kabri başında anılacak

Ömrünü çocukların eğitimine ve halk sağlığına adayan, kumpas mağduru Türkan Saylan adına bu yıl dokuzuncusu verilecek olan “Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri” ise 25 Mayıs'ta sahibini bulacak.

Türkan Saylan 9. Sanat ve Bilim Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Sanat Ödülü: Sezer Ateş Ayvaz, Aysel Çelikel (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına), Nursel Duruel, Emine Birsen Ferahlı, Turhan Günay (Seçici Kurul Başkanı), Selim İleri ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu'dan oluşan seçici kurul, sanat dalında “öykü” ödülünu bu yıl iki eser arasında paylaştırdı. Remzi Karabulut'un Köksüzler adlı eseri ve Sevgi Can Yağcı Aksel'in Kapıya Not Bıraktım adlı eseri sanat ödülünü aldı

Bilim Ödülü: Bilim Akademisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle Genç Bilim İnsanları Ödül Programına (BAGEP) sağlık bilimleri alanından başvuran adaylar arasından bir kişiye BAGEP ödülünün yanı sıra “Türkan Saylan Bilim Ödülü” de verilmektedir Bilim Akademisi tıp seçici kurulu bu yıl Doç Dr. Fatma Alibaz Öner'i 9.Türkan Saylan Bilim Ödülü'nü aldı