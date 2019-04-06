Seçildi ilk mesajını verdi: Mersin’e çağ atlatacağız

Her şeyin daha güzel olacağını, Ankara ve İstanbul'dan başladıklarını ifade eden Seçer, “İnanırsanız, samimiyetle isteyip çalışırsanız aşamayacağınız engeller yok. Büyükşehir zorlu bir yarıştı. ‘Her iki kişiden birinin oyunu alacağız' diyorduk. Allah'a şükür her iki kişiden birinin desteğini aldık. Bu bir mesajdır” diye konuştu.

“MERSİN'E ÇAĞ ATLATACAĞIZ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ve “Hemen çalışmalara başlayın” talimatı verdiğini anlatan Seçer, “İnsanlara hayal kırıklığı yaşatmayacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama enerjimizi projelerin hayata geçirilmesine harcayacağız. Her kesimden oy aldık. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Mersin'de değişimden, dönüşümden yana, yatırımı, işi, aşı önceleyen bir yönetim olacak. Mersin'e çağ atlatacağız. Rantı değil, insanı önceleyerek hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

“ÖNCELİK, İŞ AŞ YATIRIM”

Mersin'in her inançtan, her kültürden insanın yaşadığı küçük bir Türkiye olduğunu vurgulayan Seçer şöyle devam etti:

“Bütün renkleri kucaklayacağız. Önceliğimiz, iş, aş, yatırım olacak. Artık, Mersin'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sıra dışı bir belediye başkanı, sıra dışı bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Kazandığımda davul çaldırmayacağımı söylemiştim. Davul, hizmet başlayınca çalacak. Mersin halkına sözümüz var. İnandı, güvendi ve bize oy verdi. Hiç yorulmayacağız, gerekirse uyumayacağız. Şiarımız Mersin'i dünya kenti yapmak olacak. Mersin'in en önemli sorunu işsizliktir, bunu yakinen biliyorum. Önce yatırımcıyı davet edip onlara istihdam alanları yaratacağız. Yoksulları belediyenin kanatları altına alacağız, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz, kaynaklara halel getirmeyeceğiz.”

DAHA ZENGİN BİR MERSİN YARATACAĞIZ

Mersin'e en iyi hizmeti sunup yararlı olmanın temel görevi olduğuna da işaret eden CHP'li Seçer, daha sonra şunları söyledi:

“Bu uğurda kimseyle çatışmadan merkezi yönetimle de uyum içinde çalışmaya özen göstereceğiz. Bu güzel kentin çıkarları için gerekirse her gün Ankara'ya gidip hizmet istemeye razıyım. Cumhurbaşkanı'nın partisi ne olursa olsun, benim için öncelik Mersin'dir. ‘Belediye başkanı CHP'li, Cumhurbaşkanı AKP'li buraya hizmet gelmez' diyenler var. Mersin'e hizmet gelir mi, gelmez mi görecekler. Daha zengin bir Mersin aratacağız.”

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan binlerce vatandaşın ‘Göreve ne zaman başlayacaksınız' sorusu üzerine kamuoyuna bir açıklama yapan Seçer, şunları söyledi:

“31 Mart'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar ilimizde henüz sonuçlanmamıştır. Mersin'in geleceği için her bir dakikanın dahi çok önem taşıdığı bir dönemde, mesnetsiz, beyhude ve zaman kaybından başka hiçbir anlam taşımayan bu girişimler nedeniyle, mazbatamızı henüz alamadık ve güzel şehrimize hizmet etmeye başlayamadık. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birlik, beraberlik içinde, ayrım yapmadan herkesi kucaklamaya ve siz değerli hemşerilerimize hizmet etmeye başlayacağız.”