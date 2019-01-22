Seçim anketleri ne durumda? Son seçim anketlerinde dikkat çeken sonuçlar…

Yerel seçim yaklaşırken anketlerdeki çarpıcı sonuçlar dikkat çekiyor. Yerel seçim anketlerinde hangi partiler ve adaylar önde gözüküyor. İşte 31 Mart yerel seçimleri öncesi anket sonuçları detayları …

VATANDAŞ PARTİYE Mİ ADAYA MI OY VERİYOR?

ANKET SONUÇLARI NE DURUMDA?

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Aralık ayında yapılan ankette; “Bu Pazar İstanbul’da İBB seçimi gerçekleştirilse kim kazanır?” kapsamında yapılan ankette; “Adaylardan bağımsız olarak hangi partiye oy veririrsiniz?” sorusu yöneltildi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 40,7’si “AK Parti” yüzde 33,6’sı ise “CHP” yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 6,4’ü bu soruya “MHP” yüzde 4,7’si ise “HDP” diye yanıt verdi.

İYİ Parti’nin oranı ise yüzde 4,1 oldu. Yüzde 1,7’lik kitle ise “Diğer partiler” yanıtını verdi. Katılımcılara “MHP aday göstermezse” gibi sorular da yöneltildi.İşte anketten çarpıcı sonuçlar;

(ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ: 28 – 31 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, İstanbul'da 18 yaş üstü seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.000 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle, İstanbul’un 39 ilçesinde, 20 anketör tarafından gerçekleştirildi. )