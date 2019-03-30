Seçim günü hava çok karışık! Meteoroloji’den uyarılar… | Son dakika hava durumu tahminleri

Türkiye’nin gündemi 31 Mart yerel seçimleri. Seçim günü havalar nasıl olacak sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yarın Türkiye’nin birçok noktasında ciddi hava muhalefeti bekleniyor. Doğu Anadolu’nun birçok şehri seçim gününü karlı bir havanın etkisi altında geçirecek. İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara dahil birçok noktada karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ise fırtına ve serin havayla seçim gününü geçirecek.

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Serin geçen hafta sonunun ardından pazartesi günüyle birlikte hava sıcaklıklarının adım adım yükselmesi ve hafta ortasına kadar yağışlı havanın yurdu terk etmesi bekleniyor.

80 KİLOGRAM YAĞMUR 50 SANTİMETRE KAR UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-80 kg/m2) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.