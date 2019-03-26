Seçim günü yurdun yarısında kar var! | Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri

Türkiye’nin gündemi yaklaşan yerel seçimler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı ve bu tahminlere göre perşembe gününden itibaren yurdun doğusunu etkilemeye başlayacak olan soğuk ve karlı hava İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimlerine kadar yayılacak. İstanbul’da bugün 18 derece dolaylarında olan hava sıcaklıkları hafta sonu 10 dereceye kadar düşecek.

SEÇİM HAFTASI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Martın son günlerine gelmiş olmamıza rağmen bu hafta sonu yurdun önemli bir bölümünde karlı havanın etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.