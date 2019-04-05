‘Seçim iptal başvurusu’ ile ilgili AKP’den flaş açıklama

İstanbul’da seçimin iptal edilmesine yönelik AKP’nin başvuruda bulunduğu haberlerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Konunun seçimlerden önce yaşanan usulsüz seçmen kaydı ile ilgili olduğunu belirten Yavuz şunları söyledi:

“Büyükçekmece ilçesinde bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydı ile ilgili bir itirazımız var. Bu konu ile ilgili tutuklu bulunanlar da var. Büyükçekmece Nüfus Müdürü konuyla ilgili olarak tutuklanmıştır. İlçe Seçim Kurulu’na bu konuda arkadaşlarımızın yaptığı itiraz reddedilmiş, arkadaşlarımız da bunun üzerine İl Seçim Kurulu’na başvurmutu. Bu başvuru da bugün reddedilmiştir. Henüz Yüksek Seçim Kurulu’na bir başvurumuz bulunmuyor.”

Yavuz, İstanbul genelinde bir iptal başvurusu olduğuna yönelik sorulara da: “Tekrar ediyorum bu konuda sadece Büyükçekmece özelinde bir başvurumuz vardı. İstanbul geneli ile ilgili bir başvurumuz söz konusu değil.” diye yanıt verdi.