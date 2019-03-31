Tunç Soyer: Bana oy vermeyenlerin de başkanıyım

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP’li Tunç Soyer, “Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ‘belediye ana’ olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak.” dedi.

Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, iradesini çok renk ve sesten yana kullanan İzmir’in, büyükşehirler arasında CHP’ye en çok oy veren kent olduğunu söyledi.

Sonuçlarla gurur duyduklarını ifade eden Soyer, İzmir’in her türlü adaletsizliğe ve haksızlığa “hayır” dediğini belirtti.

Soyer, şunları kaydetti:

“Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ‘belediye ana’ olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiçbirini bir diğerinden ayırmayacak, hiçbirine üvey evlat muamelesi yapmayacak. İzmir, Türkiye’de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Başka bir dilin mümkün olduğunu gösterdi. Sevginin, saygının, şefkatin mümkün olduğunu gösterdi. Yarından itibaren İzmir’de yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız. İzmir’in refahını artırmak için ve refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, aşkla çalışacağız.”

‘TÜRKİYE’DE BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE ALINAN EN YÜKSEK OY’

Soyer, bir gazetecinin “Aldığınız oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz ?” şeklindeki sorusu üzerine de “Türkiye’de bir büyükşehir belediyesinde alınan en yüksek oy. Çok gurur duyulacak bir başarı. Herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Hatta yarın yapacağım ilk iş, en az oy aldığımız mahalleye gidip o mahallede yaşayan kardeşlerimize içlerinin müsterih olmasını, onların belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim.” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de İzmir’in tercihlerini ranttan yana değil, halka hizmetten yana kullandığını ifade etti.

Toplantı sonrası Tunç Soyer, Deniz Yücel ve partililer, zafer kutlaması için Cumhuriyet Meydanı’na gitti.

AA