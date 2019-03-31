Seçim kavgalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı

Bugün yapılan yerel seçimlerde ilk kötü haber Malatya’nın Pötürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında, iddiaya göre ‘açık oy kullandırma’ tartışması yaşandı. Silahların kullandığı tartışma sonrasında SP’nin sandık görevlisi olan baba oğul Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aktaş ise Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Harran Akçakale, Birecik ilçeleriyle Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy, Çüngüş, Dicle, Lice ve merkezde çıkan muhtar adayları kavgalarında 32 kişi yaralandı. İlk olay, Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Muhtar adayları arasında yaşanan silahlı kavgada 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma oy kullanılan okulun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Çüngüş ilçesine bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde de muhtar adayları arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Dicle içesine bağlı Baltacı Mahallesi'nde de muhtar adayları arasında silahlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı olay sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Diyarbakır merkez ve Lice ilçelerinde çıkan muhtar adayları kavgasında ise 3 kişi yaralandı. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.



Trabzon’un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt’u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Tokat’ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Madas köyünde muhtarlık seçimi dolayısıyla iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu muhtar adayı Murat D. ile Mesut B. ve Mehmet B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Karaman’ın Ayrancı ilçesi ile merkeze bağlı Çatak köyünde, oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı. Ayrancı’ya bağlı Akpınar köyündeki Akpınar İlkokulunda adaylar Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı’nın yakınları arasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ndeki muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya döşen olayda, Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel sopayla yaralandı.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi’nde 2 muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3, Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Nusaybin ilçesinde Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında

çıkan kavgalarda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi’ndeki Adana Erkek Lisesi’ne oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle çıkan kavgaya okulda görevli polisler müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş ederek sonlandırdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep’te, muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Olay, merkez Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi’nde meydana geldi. Sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı iki kişinin taraftarları arasında oyların kullanıldığı okulun bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunlara hedef olan 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Başkent Ankara’da aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.