Seçim meydanlarında ‘Ders verme’ tartışması…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin 21 Mart’ta Zonguldak’taki mitinginde ‘Sevgili milletim bizi Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir’ demişti.

‘Bu seçim ders verme seçimi değildir’

İçişleri Bakanı konuşmasının devamında, ‘Sevgili milletim bizi Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Aynı zamanda FETÖ denilen şarlatana bizi güldürmeyin. Elimizi aynanın karşısında zayıf bağlattırmayın. Bizi zayıfa düşürmeyin. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye'ye güç verme seçimidir. Kuvvet verme ve çıldırtma seçimidir. Hepinizin huzurunda Cumhur ittifakı yapıyoruz. Hem Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum’ demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur

22 Mart’a Konya'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ülkemizin içinden geçtiği kritik durumla yakından uzaktan alakası olmayan AK Parti'ye ders vermeye çalışıyor. Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur’ demişti.

‘Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur”

“Tarihi konuşup, tarihi değerlendiriyoruz, bunun için 31 Mart'ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, “Ülkemizin içinden geçtiği kritik durumla yakından uzaktan alakası olmayan AK Parti'ye ders vermeye çalışıyor. Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur. Türkiye belki de en kritik seçimlerin birini 31 Mart'ta yaşayacak. Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var. Gençler, şunu unutmayın. Bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Aksi takdirde sınırlarımıza kadar gelen teröristlerin oyununu bozmak zorlaşır. Aynı şekilde bu seçimde ortaya çıkacak bir olumsuzlukta Yeni Zelenda'daki teröristin tüm açıklıkla ortaya serdiği gibi ülkemize göz dikenlere gün doğar” ifadelerini kullandı.

‘Esaslı bir ders verecek miyiz?’

Dün de Adıyaman mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan,’Her fırsatta Türkiye’ye hak, hukuk dersi vermeye yeltenen terör sevicilere o sandıkta yine hadlerini bildirmeye hazır mıyız? Bizi merhum Menderes’in akıbetiyle korkutabileceğini zanneden vesayetçilere o sandıkta hep birlikte ‘Yeter söz de karar da milletindir’ diyecek miyiz? Pensilvanya’dan, Kandil’den, Avrupa’dan Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?

İstanbul’un ortasında ezanımıza edepsizlik eden marjinallere, kongrelerinde bayrağımızı asmayan bölücülere, İstiklal Marşımızı okumaktan utanan CHP’li gafillere sandıkta gereken dersi verecek miyiz?”