Seçim öncesi CHP’ye yapılan ihbarlar Ankara Valisi Şahin’e iletildi! | Son dakika

Kaya, yazılı açıklamasında, partisinin Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil ve Servet Ünsal’dan oluşan heyetle Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette seçim güvenliğini konuştuklarını vurgulayan Kaya, bugüne kadar seçimle ilgili yaptığı çalışmalardan ötürü Valiliğe teşekkür etti.

Vatandaşların hiçbir baskı altında kalmadan, güven ve huzur içinde oy kullanmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını Valilikten talep ettiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

“Hangi partiden olursak olalım, kime oy verirsek verelim tüm vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyorum. Bu vatan hepimizin, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozacak davranışlara prim vermeyelim. Savaşa gitmiyoruz, karşımızda düşman yok. Demokrasinin gereği yerel yöneticilerimizi seçiyoruz.”

Seçim güvenliğiyle ilgili kendilerini endişelendiren duyumlar aldıklarına dikkati çeken Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

“Ankara’nın birçok yerinde Belediye Başkan Adayımız Mansur Yavaş’ın resminin yer aldığı paraya büründürülmüş, ağır hakaretler içeren bildiriler dağıtılıyor. Duvarlara halkı provoke etmek için yazılar yazılıyor. İl Başkanlığımıza seçim akşamı sokaklara çıkacak grupların oluşturulduğu ve görevlendirmelerin yapıldığı yönünde çok sayıda ihbarlar geliyor.” AA