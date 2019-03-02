Seçim öncesi deprem ve göçmen konutlarına müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başakşehir'deki Göçmen Konutları ve çevresindeki toplam 570 bin metrekarelik alanı 2013 yılında, Deprem Konutları ve çevresindeki 348 bin metrekarelik alanı da 2 Ağustos 2018 tarihinde “rezerv yapı alanı” yani yapılaşmamış boş bir alan gibi yeni yapı alanı ilan etti. Toplam 914 bin metrekarelik alan için 2018 yılının eylül ayında bakanlık tarafından imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı. Planlama alanı içinde Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan yurttaşlar için 1990'lı yıllarda yapılan Göçmen Konutları ile 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında yapılan Deprem Konutları bulunuyordu. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği imar çalışmasında sevindirici bir gelişme yaşandı. Plana askı süresi içinde Göçmen ve Deprem Konutları'ndaki vatandaşlar tarafından evlerini kaybetme korkusu ile yapılan itiraz üzerine bu alan, plan sınırları dışına çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Deprem ve Göçmen Konutları'nı plandan çıkararak bu konutların çevresinde boş durumda olan ve yine rezerv yapı alanı içinde kalan 590 bin metrekarelik kısım için bu kez yeni plan hazırlandı.

5 BİN YENİ NÜFUS

28 Şubat 2019 günü askıya çıkarılan yeni plan değişikliği ile Deprem ve Göçmen konutlarının bulunduğu alanda geçerli olan eski plan hükümlerine geri dönülmesi sağlandı. 590 bin metrekarelik planlama alanının tamamından emsal yani inşaat hakkı 1.50 olarak belirlendi. Burada yaşayacak kişi sayısının da 5 bin 325 olması öngörülüyor.

YÜKSEKLİK 32 METRE

Planda “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlenen 25 bin metrekarelik alanda yapılacak binaların yüksekliği 30.50 metre olacak. Ticaret ve konut fonksiyonlarının ikisini birden taşıyan 234 bin metrekarelik alanda yükseklik sınırı 32 metreye çıkarıldı. Sadece ticaret alanı olarak işlevlendirilen 21 bin 371 metrekarelik alanda yapılacak inşaatların yüksekliği de 30.50 metre ile sınırlandırıldı.

YÜZDE 11.65'İ YEŞİL ALAN

Planda, “açık ve yeşil alan” olarak; park alanları ve meydanlar ayrıldı. Açık ve yeşil alanlar 68 bin 827 metrekare ile planlama alanının yüzde 11.65'ini oluşturacak. Enerji nakil hattı altında kalan alan ve dere yatağının 25 metre genişliğindeki koruma kuşağı da park alanı olarak planlandı.

590 bin metrekarelik alanın, yüzde 62.62'si şahıs, şirket ve vakıf, yüzde 21.78'i TOKİ, yüzde 3.63'ü ise maliye hazinesi mülkiyetinde.