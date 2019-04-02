Seçim sandığı sorgulama: Sandığımda hangi parti kaç oy aldı?

YSK seçim sandık sorgulama sayfası henüz erişime açılmadığı için vatandaşlar CHP sandık sorgulama ekranı ile oy kullandığı sandıkta kim kazandı, oy oranlarını öğrenebiliyor. YSK’nın son verilerine göre %84 katılım oranı olan 31 Mart yerel seçimlerinde üç büyükşehrin yanı sıra diğer belediyelerin de kazananı belli oldu. Peki sandığınızdan hangi partiye kaç oy çıktı? Aşağıda paylaştığımız link ile sandığınızda hangi partiye ne kadar oy çıktığını sorgulayabilirsiniz.

SANDIK SORGULAMA

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.

Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı’nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan’da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

İSTANBUL’DA EKREM İMAMOĞLU KAZANDI

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79’unu aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50’sini aldı. İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

YSK’nın verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye Başkanı seçimlerini önde bitirdi. AKP adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

YSK verilerine göre 31 Mart’ta İstanbul’da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi. Geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 5 olurken, 319 bin 558 oy geçersiz sayıldı.