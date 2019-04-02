Seçim sandık sonuçları: CHP ve AKP hangi illeri kazandı? İl il seçim sonuçları ve oy oranları…

Türkiye son dakika seçim sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. CHP’nin İzmir ve Ankara oy oranlarına göre seçimi kazanmasının kesinleşmesinin ardından gözler İstanbul seçim sonuçlarına çevrildi. Uzun saatler boyunca AA’nın veri girişi gerçekleştirmemesi nedeniyle kafa kafaya giden yarışta 1 Nisan günü Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İl il seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte CHP ile AKP oy oranları ve İl il seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul’da 31 bin 186 sandıktaki oyların tamamı sayıldı.

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79’unu aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50’sini aldı. İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

YSK’nın verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye Başkanı seçimlerini önde bitirdi. AKP adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

YSK verilerine göre 31 Mart’ta İstanbul’da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi. Geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 5 olurken, 319 bin 558 oy geçersiz sayıldı.