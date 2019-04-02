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Seçim sandık sonuçları: CHP ve AKP hangi illeri kazandı? İl il seçim sonuçları ve oy oranları…

Güncel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılırken resmi olmayan sonuçlara göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere seçim sonuçlar ve oy oranları ortaya çıktı. İstanbul seçim sonucuna göre kıran kıran yarış sonrasında kazanan Ekrem İmamoğlu oldu. İşte il il seçim sonuçları...

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Seçim sandık sonuçları: CHP ve AKP hangi illeri kazandı? İl il seçim sonuçları ve oy oranları…

Türkiye son dakika seçim sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. CHP’nin İzmir ve Ankara oy oranlarına göre seçimi kazanmasının kesinleşmesinin ardından gözler İstanbul seçim sonuçlarına çevrildi. Uzun saatler boyunca AA’nın veri girişi gerçekleştirmemesi nedeniyle kafa kafaya giden yarışta 1 Nisan günü Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İl il seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte CHP ile AKP oy oranları ve İl il seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.169.987 % 48,79
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.146.042 % 48,51
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
Diğer Diğer 52.478 % 0,61
DSP DSP 30.766 % 0,36
BTP BTP 27.232 % 0,32
DP DP 24.168 % 0,28
Vatan Partisi Vatan Partisi 20.466 % 0,24
TKP TKP 10.495 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.452 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.002 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 577 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 526 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 453 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 332 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 329 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 288 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 271 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00
Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mansur Yavaş CHP CHP 1.661.523 % 50,91
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 1.536.908 % 47,10
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 34.173 % 1,05
Haydar Yılmaz DSP DSP 10.058 % 0,31
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.802 % 0,24
BTP BTP 5.577 % 0,17
TKP TKP 4.629 % 0,14
Diğer Diğer 2.761 % 0,08
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 750 % 0,02
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 612 % 0,02
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 505 % 0,02
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 440 % 0,01
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 415 % 0,01
İzmir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tunç Soyer CHP CHP 1.549.032 % 58,08
Nihat Zeybekci AK Parti AK Parti 1.031.134 % 38,66
Saadet Partisi Saadet Partisi 30.178 % 1,13
DSP DSP 20.526 % 0,77
DP DP 11.588 % 0,43
Vatan Partisi Vatan Partisi 9.576 % 0,36
TKP TKP 8.264 % 0,31
BTP BTP 3.958 % 0,15
Diğer Diğer 2.526 % 0,09
İBRAHİM DEMİR İBRAHİM DEMİR 954 % 0,04
DENİZ TÜTMEZ DENİZ TÜTMEZ 862 % 0,03
YALÇIN YANIK YALÇIN YANIK 646 % 0,02
ALİ İHSAN ERDENİLGEN ALİ İHSAN ERDENİLGEN 412 % 0,02

İSTANBUL SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul’da 31 bin 186 sandıktaki oyların tamamı sayıldı.

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79’unu aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50’sini aldı. İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

YSK’nın verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye Başkanı seçimlerini önde bitirdi. AKP adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

YSK verilerine göre 31 Mart’ta İstanbul’da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi. Geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 5 olurken, 319 bin 558 oy geçersiz sayıldı.

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