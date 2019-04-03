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Seçim sonuçları 2019: Hangi ilde, hangi ilçede kim kazandı? İşte yerel seçimlerde kazanan partiler ve oy oranları…

Yerel seçimler geride kaldı ve seçim sonuçları birçok ilde kesinleşti. Bazı illerde yapılan itirazlar sebebiyle geçersiz oyların tekrar sayımı yapıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre hangi partiler hangi şehirleri kazandı sorusu merak ediliyor. İşte partilerin kazandıkları şehir sayıları ve seçimlerin il, ilçe bazında oy oranları...

08:42 -
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Seçim sonuçları 2019: Hangi ilde, hangi ilçede kim kazandı? İşte yerel seçimlerde kazanan partiler ve oy oranları…

Yerel seçimlrde vatandaşlar oylarını kullandı ve sonuçları istisna olan noktalar dışında kesinleşti. Seçim sonuçlarına göre vatandaşlar hangi partilerin kazandığını merak ediyor. Yerel seçimlerde bazı iller ve ilçeler partiler arasında el değiştirirken, sürpriz sonuçlar da dikkat çekti. Merakla beklenen sonuçlarda, Türkiye’nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir CHP’nin oldu. Büyük dikkatle beklenen şehirlerden olan Antalya, Mersin ve Adana’yı da CHP kazanırken, çekişmeli şehirlerden olan Bursa ve Balıkesir AKP’nin oldu.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

HANGİ PARTİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

Türkiye'de yerel seçim heyecanı sonuçlandı ve bazı illerden gelen sonuçlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Önemli birçok il el değiştirirken vatandaşlar hangi parti kaç şehir kazandı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte partilere göre kazanılan iller ve ilçeler sıralaması.

AKP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 44,41
17.627.604 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 42,75
19.730.237 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI

Büyükşehir 15
İl 24
İlçe 536

CHP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 31,96
12.685.650 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 28,62
13.209.517 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 11
İl 10
İlçe 191

İYİ PARTİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 7,50
2.976.319 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 7,30
3.370.146 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 18

MHP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 5,46
2.165.456 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 8,13
3.750.384 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 1
İl 10
İlçe 145

HDP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 3,58
1.423.120 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 5,84
2.696.146 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 3
İl 5
İlçe 50
Belde 11

SAADET PARTİSİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 2,75
1.090.882 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 2,84
1.311.621 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 9
Belde 7

DSP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 1,13
448.418 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 0,82
378.627 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 3
Belde 1

DEMOKRAT PARTİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 0,71
280.030 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 0,91
421.563 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 2
Belde 1

BBP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?

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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 0,19
76.889 Oy verildi

İL GENEL MECLİSİ
% 1,92
885.952 Oy verildi

KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 5
Belde 3

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