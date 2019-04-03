Seçim sonuçları 2019: Hangi ilde, hangi ilçede kim kazandı? İşte yerel seçimlerde kazanan partiler ve oy oranları…

Yerel seçimlrde vatandaşlar oylarını kullandı ve sonuçları istisna olan noktalar dışında kesinleşti. Seçim sonuçlarına göre vatandaşlar hangi partilerin kazandığını merak ediyor. Yerel seçimlerde bazı iller ve ilçeler partiler arasında el değiştirirken, sürpriz sonuçlar da dikkat çekti. Merakla beklenen sonuçlarda, Türkiye’nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir CHP’nin oldu. Büyük dikkatle beklenen şehirlerden olan Antalya, Mersin ve Adana’yı da CHP kazanırken, çekişmeli şehirlerden olan Bursa ve Balıkesir AKP’nin oldu.
HANGİ PARTİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
Türkiye'de yerel seçim heyecanı sonuçlandı ve bazı illerden gelen sonuçlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Önemli birçok il el değiştirirken vatandaşlar hangi parti kaç şehir kazandı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte partilere göre kazanılan iller ve ilçeler sıralaması.
AKP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 44,41
17.627.604 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 42,75
19.730.237 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 15
İl 24
İlçe 536
CHP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 31,96
12.685.650 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 28,62
13.209.517 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 11
İl 10
İlçe 191
İYİ PARTİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 7,50
2.976.319 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 7,30
3.370.146 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 18
MHP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 5,46
2.165.456 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 8,13
3.750.384 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 1
İl 10
İlçe 145
HDP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 3,58
1.423.120 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 5,84
2.696.146 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
Büyükşehir 3
İl 5
İlçe 50
Belde 11
SAADET PARTİSİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 2,75
1.090.882 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 2,84
1.311.621 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 9
Belde 7
DSP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 1,13
448.418 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 0,82
378.627 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 3
Belde 1
DEMOKRAT PARTİ KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 0,71
280.030 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 0,91
421.563 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 2
Belde 1
BBP KAÇ İL, KAÇ İLÇE KAZANDI?
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
% 0,19
76.889 Oy verildi
İL GENEL MECLİSİ
% 1,92
885.952 Oy verildi
KAZANILAN BELEDİYE SAYISI
İlçe 5
Belde 3
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