Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonuçları: İl il seçim sonuçları ve oy oranları…

31 Mart seçim sonuçları heyecanla takip edilirken yine en çok merak edilen, Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonucu oldu. Yurdun birçok il ve ilçesinde yarış son ana kadar devam ederken sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, bazı illerde ise itirazlar nedeniyle sonuçlar alınamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Giresun ve Kırklareli'de ise sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu 3 ilde ilk iki sıradaki adaylar arasında başabaş bir çekişme yaşanıyor.

KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM



2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.

Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI



Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.

Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

HDP 6 İLDE KAZANDI

Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.

TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ

Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.

MARDİN'DE AHMET TÜRK YİNE KAZANDI

Geçen seçimde Mardin'den seçimi kazanan tel bağımsız il belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı. Seçimlere yine Mardin'den ancak bu kez HDP'nin adayı olarak katılan Ahmet Türk bir kez daha kazandı.

MERSİN'DE CHP KAZANDI

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nin en dikkat çeken adaylık başvurularından biri de Mersin'de yaşandı. İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularının son gününde İYİ Parti İl Başkanlığı'nca aday listesinin saat 17.00'den sonra teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi. Seçimin güçlü adaylarından Kocamaz'ın ardından Mersin'de başkanlık yarışı gündeme oturdu. Merakla beklenen yerlerden biri olan Mersin'de seçimin kazananı CHP adayı Vahap Seçer oldu.

22 İLDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ



78 ilde resmi olmayan sonuçlara göre il belediye başkanlıklarından 23'ünde parti değişikliği meydana geldi. Bu duruma göre partilerin kazandığı ve kaybettiği illerin bilançosu şöyle:

PARTİLER KAZANILAN BAŞKANLIKLAR KAYBEDİLEN BAŞKANLIKLAR

AK PARTİ 5 13

CHP (M.İ.) 9 1

MHP 7 4

TKP 1 –

HDP 1 5

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde belediye başkanlığını kazanan partiler ile seçim bölgelerindeki eski sonuçlar şöyle:

İLLER KAZANAN ADAY PARTİ

01 Adana Zeydan Karalar CHP (M.İ.)

02 Adıyaman Süleyman Kılınç AK PARTİ

03 Afyon Mehmet Zeybek AK PARTİ

04 Ağrı Savcı Sayan AK PARTİ (C.İ.)

05 Amasya Mehmet Sarı MHP

06 Ankara Mansur Yavaş CHP (M.İ.)

07 Antalya Muhittin Böcek CHP (M.İ)

08 Artvin Demirhan Elçin CHP (M.İ.)

09 Aydın Özlem Çerçioğlu CHP (M.İ.)

10 Balıkesir Yücel Yılmaz AK Parti (C.İ.)

11 Bilecik Semih Şahin CHP (M.İ.)

12 Bingöl Erdal Arıkan AK PARTİ

13 Bitlis Nesrullah Tanğlay AK PARTİ (C.İ.)

14 Bolu Tanju Özcan CHP (M.İ.)

15 Burdur Ali Orkun Ercengiz CHP (M.İ.)

16 Bursa Alinur Aktaş AK Parti (C.İ.)

17 Çanakkale Ülgür Gökhan CHP (M.İ.)

18 Çankırı İsmail Hakkı Esen MHP

19 Çorum Halil İbrahim Aşgın AK PARTİ

20 Denizli Osman Zolan AK PARTİ (C.İ.)

21 Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı HDP

22 Edirne Recep Gürkan CHP (M.İ.)

23 Elazığ Şahin Şerifoğulları AK PARTİ

24 Erzincan Bekir Aksun MHP

25 Erzurum Mehmet Sekmen AK PARTİ (C.İ.)

26 Eskişehir Yılmaz Büyükerşen CHP (M.İ.)

27 Gaziantep Fatma Şahin AK PARTİ (C.İ.)

28 Giresun .

29 Gümüşhane Ercan Çimen AK PARTİ

30 Hakkari Cihan Karaman HDP

31 Hatay Lütfü Savaş CHP (M.İ.)

32 Isparta Şükrü Başdeğirmen AK PARTİ

33 İçel (Mersin) Vahap Seçer CHP

34 İstanbul Ekrem İmamoğlu CHP

35 İzmir M.Tunç Soyer CHP (M.İ.)

36 Kars Ayhan Bilgen HDP

37 Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP

38 Kayseri Memduh Büyükkılıç AK PARTİ (C.İ)

39 Kırklareli

40 Kırşehir Selahattin Ekicioğlu CHP (M.İ.)

41 Kocaeli Tahir Büyükakın AK PARTİ (C.İ.)

42 Konya Uğur İbrahim Altay AK PARTİ (C.İ.)

43 Kütahya Alim Işık MHP

44 Malatya Selahattin Gürkan AK PARTİ (C.İ.)

45 Manisa Cengiz Ergün MHP (C.İ.)

46 K.Maraş Hayrettin Güngör AK PARTİ (C.İ.)

47 Mardin Ahmet Türk HDP

48 Muğla Osman Gürün CHP (M.İ.)

49 Muş Feyat Asya AK PARTİ (C.İ.)

50 Nevşehir Rasim Arı AK PARTİ

51 Niğde Emrah Özdemir AK PARTİ

52 Ordu Mehmet Hilmi Güler AK PARTİ (C.İ.)

53 Rize Rahmi Metin AK PARTİ (C.İ.)

54 Sakarya Ekrem Yüce AK PARTİ (C.İ.)

55 Samsun Mustafa Demir AK PARTİ (C.İ.)

56 Siirt Berivan Helen Işık HDP

57 Sinop Barış Ayhan CHP (M.İ.)

58 Sivas Hilmi Bilgin AK PARTİ

59 Tekirdağ Kadir Albayrak CHP (M.İ.)

60 Tokat Eyüp Eroğlu AK PARTİ

61 Trabzon Murat Zorloğlu AK PARTİ (C.İ.)

62 Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu TKP

63 Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül AK PARTİ (C.İ.)

64 Uşak Mehmet Çakın AK PARTİ

65 Van Bedia Özgökçe Ertan HDP

66 Yozgat Celal Köse AK PARTİ

67 Zonguldak Ömer Selim Alan AK PARTİ

68 Aksaray Evren Dinçer AK PARTİ

69 Bayburt Hükmü Pekmezci MHP

70 Karaman Savaş Kalaycı MHP

71 Kırıkkale Mehmet Saygılı AK PARTİ

72 Batman Mehmet Demir HDP

73 Şırnak Mehmet Yarka AK PARTİ (C.İ.)

74 Bartın Cemal Akın MHP

75 Ardahan Faruk Demir CHP

76 Iğdır İsa Yaşar Tezel MHP (C.İ.)

77 Yalova Vefa Salman CHP (M.İ.)

78 Karabük Rafet Vergili MHP

79 Kilis Mehmet Abdi Bulut AK PARTİ

80 Osmaniye Kadir Kara MHP (C.İ.)

81 Düzce Faruk Özlü AK PARTİ