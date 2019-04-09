Seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz nedir? Seçimlere olağanüstü itiraz edilirse neler olur?

Seçim sonuçlarına dair AKP’nin itirazları devam edereken olağanüstü itiraz nedir sorusu da birçok vatandaş tarafından merakla inceleniyor. YSK’nın itirazı reddetmesi üzerinde AKP’nin hakkını kullanacağını söylediği;”olağanüstü itiraz” nedir?

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ NEDİR?

Olağanüstü itirazı 298 sayılı Kanun'un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.

AKP’NİN ELİNDE TEK SEÇENEK KALIYOR

CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu YSK'nın AKP'nin İstanbul'da sandıkların yeniden sayılması talebini reddetme kararı sonrası yaptığı açıklamada AKP'nin elinde kalan tek seçeneğinin “seçimleri iptal ettirmek” olduğunu söylemişti.