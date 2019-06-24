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Seçim sonuçlarının şifresi… Seçimin tamamı yenilenseydi?

31 Mart'ta İBB Başkanı olarak sandıktan yüzde 48,80 oy oranı ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu çıktı. AKP ve MHP sonuçlara itiraz etti. İl genel meclisi ve ilçe belediye başkanlıkları pusulasına 'onay' veren YSK sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 'yenilenmesine' karar verdi. 23 Haziran'da yeniden sandık başına giden İstanbullu bu kez İmamoğlu'nu yüzde yüzde 54,21 ile yeniden seçti. Peki seçimlerin tamamı yenilenseydi tablo nasıl oluşacaktı? İşte yanıtı...

11:08 -
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Seçim sonuçlarının şifresi… Seçimin tamamı yenilenseydi?

Bugün sandıktan çıkan sonuçlara göre; 31 Mart’ta yapılan seçimlerin tamamı yenilenseydi; Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'ın belediye başkanlıkları da CHP’li isimlerin olacaktı.

İBB MECLİSİ DE DEĞİŞECEKTİ!

31 Mart’ta yapılan seçimlerde 312 üyeli İBB Meclisi’ndeki dağılım şöyle şekillenmişti;

Cumhur İttifakı: 180
Millet İttifakı: 132

Eğer 23 Haziran’da seçimlerin tamamı yenilenseydi, İBB Meclisi’ndeki dağılım ‘tahmini’ olarak şu şekilde olacaktı;
Millet İttifakı: 170
Cumhur İttifakı: 142

İBB Meclisi’nde 31 Mart’ta şekillenen üye dağılımı şu şekilde

Yani, sadece İBB Başkanlığı değil 31 Mart’taki meclis üyeliği seçimi de 23 Haziran’daki gibi sonuçlansaydı, İBB Meclisi’nde Millet İttifakı çoğunlukta olacaktı.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
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