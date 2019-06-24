Seçim sonuçlarının şifresi… Seçimin tamamı yenilenseydi?

Bugün sandıktan çıkan sonuçlara göre; 31 Mart’ta yapılan seçimlerin tamamı yenilenseydi; Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'ın belediye başkanlıkları da CHP’li isimlerin olacaktı.

İBB MECLİSİ DE DEĞİŞECEKTİ!



31 Mart’ta yapılan seçimlerde 312 üyeli İBB Meclisi’ndeki dağılım şöyle şekillenmişti;

Cumhur İttifakı: 180

Millet İttifakı: 132

Eğer 23 Haziran’da seçimlerin tamamı yenilenseydi, İBB Meclisi’ndeki dağılım ‘tahmini’ olarak şu şekilde olacaktı;

Millet İttifakı: 170

Cumhur İttifakı: 142

Yani, sadece İBB Başkanlığı değil 31 Mart’taki meclis üyeliği seçimi de 23 Haziran’daki gibi sonuçlansaydı, İBB Meclisi’nde Millet İttifakı çoğunlukta olacaktı.

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