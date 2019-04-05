Seçimde muhtarlığı, kavgada gözünü kaybetti

İki çocuk babası Aziz Deprem, Rahime Hatun Mahallesi’ne muhtar adayı oldu. 8 bin 200 seçmenin bulunduğu ve 7 kişinin yarıştığı muhtarlık seçiminde Deprem, 150 oyla kaybetti. Seçim sonrası kendisine destek veren kişilere teşekkür etmek isteyen Deprem, ikameti başka mahallede bulunan fakat sahte adres beyannamesinde bulunduğunu iddia ettiği S.A. ile tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., Deprem’in gözüne elindeki anahtarlıkla vurdu.

Aldığı darbeyle, yere yığılan Deprem’i çevredekiler en yakındaki hastaneye kaldırdı. Gözünde görme problemi oluşan Deprem, tedavisinin ardından Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Deprem’in gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğu anlaşıldı.

Kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Aziz Deprem, “Benim gözümü geri versinler, beni bu hale getiren kişiden şikayetçiyim. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum” dedi. Savcılık ve polise de giderek şikayette bulunduğunun söyleyen Deprem, olayın sorumlularının cezandırılmasını istedi.

ADANA, (DHA)