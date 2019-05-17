Seçimden 46 gün sonra muhtarlık kavgası üç can aldı

Hem babaların hem de oğulların bacanak olduğu iki aile arasında 31 Mart seçimleri öncesinde başlayan gerginlik 3 kişinin ölümüne sonuçlandı. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük mahallesi eski muhtarı Turan B., dün gece geç saatlere kadar köy kahvesinde birlikte oturduğu bacanağı Adem Atcı'yı sabah evinde, oğulları Faruk Atcı ve Zekeriya Atcı'yı'da tarlada öldürdü. Baba ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Turan B.'nin, jandarmayı arayarak, ‘bacanağımı ve 2 oğlunu ölürdüm gelin beni alın’ diyerek teslim oldu.

'nin, bacanağı Adem Atcı ve ailesinden destek alamaması nedeniyle iki ailenin aralarının bozulduğu öğrenildi. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem Atcı ile oğullarının cesetleri Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ACI HABERİ AFRİN'DE ALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Adem Atcı’nın oğlu Jandarma Komando Uzman Çavuş Osman Atcı, babası ve iki kardeşinin acı haberini Afrin'de aldı. Uzman Çavuş Atcı'nın yarın (cumartesi) Çumra'ya gelmesinin ardından cenazelerin defnedilmesi bekleniyor.