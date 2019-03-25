Seçime 1 ay kala kayınpederi belediyeye fatura kesmiş

Cumhur İttifakının Eskişehir, Odunpazarı Belediye Başkan adayı AKP'li Volkan Doğan'ın belediye meclis üyesi olduğu dönemde, kayınpederinin 2014 yerel seçimlerine sayılı günler kala Odunpazarı Belediyesi'ne yaptığı iş nedeniyle fatura kesmesi tartışma yarattı. Demokrat Parti Tepebaşı Belediye Başkan adayı Şükrü Ketenci, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili belgeleri paylaşarak “Bir meclis üyesinin kayınpederi veya birinci derece yakınları kesinlikle belediye ile iş yapamazlar” dedi.

“TOKAT İLE OLMUYOR BU İŞLER”

Ketenci, konuyla ilgili şöyle konuştu; “Bakın, şuanda iktidar partisinin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, 2014'te kendisi meclis üyesiyken, kayınpederinin belediyeye kestiği fatura elimde. Bir meclis üyesinin kayınpederi veya birinci derece yakınları kesinlikle belediye ile iş yapamazlar. Bu şekilde liyakatsiz, yandaş kayıran iktidar ile biz 17 yılda ülkeyi batırdık. Geçen gün damat çıkmış bir tokat attık, “Doları 5 liraya düşürdük” diyor. Dolar yine 6 lira oldu. Tokat ile olmuyor bu işler arkadaşlar. Üretimle, tarımla, liyakatle oluyor”

SEÇİMLERE 1 AY KALA FATURA KESİLMİŞ

Şükrü Ketenci, Volkan Doğan'ın kayınpederi Fikret Yılmaz'ın, 12 Şubat 2014 tarihinde Dörtel Ajans faturası ile belediyeye yaklaşık 12 bin liralık kışlık elbise ve ayakkabı faturası kestiğini söyledi. Ketenci, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay önce kesilen faturanın, AKP'li belediye başkanı Burhan Sakallı'nın başkan olduğu dönemde kesildiğini belirtti.

“ASIL BU ZİHNİYET ÜLKEYİ BATIRACAK”

Cumhur İttifakının Eskişehir, Odunpazarı Belediye Başkan adayı AKP'li Volkan Doğan, Ketenci'nin açıklamalarının ardından yazılı bir açıklama yaparak “Anlaşılıyor ki, Şükrü Ketenci ya kendisine verilen bilgileri doğru anlamamış ya da konu hakkında en küçük bir bilgisi olmadığını itiraf etmekte bir beis görmemektedir” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR YASAK YOKTUR”

“İddia edildiği gibi belediye meclis üyelerinin, kaçıncı dereceden olursa olsun, akrabalarının kanunen belediye ile iş yapma yasağı yoktur” diyen Doğan, şöyle devam etti; “Bu konuda, geçmişte Eskişehir'de birçok örnek oluşmuştur. Mesela, bu şehirde, bir belediye meclis üyesinin kocası aynı belediyede ‘Başkan Yardımcılığı' görevi üstlenmiştir. Yine, bazı belediye başkanlarının ‘birinci derece' akrabalarına ait şirketlerin, aynı belediyeye fatura kestiği bilinmektedir.”

“ÜRÜN SATTIĞINI HABERLE ÖĞRENDİM”

Belediyeye, 12 bin liralık ürün satıldığını yapılan açıklamayla öğrendiğini kaydeden Doğan, Konunun herhangi bir yasal sorun oluşturmadığı, ticari olarak sıkıntı yaşatmayacağı bilindiği için ne Belediye yetkilileri ne de kayınpederim tarafından, bendenizin bilgilendirilme gereği duyulmamış ve tabii ki bu yasal ticari faaliyetten haberim olmamıştır. Zaten ticari ya da yasal bir sıkıntı olsa meclis üyeliğini yürüttüğüm Belediye, böyle bir işin altına imza atmazdı”