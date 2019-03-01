Seçime 30 gün kaldı! Nasıl oy kullanacağız?

NASIL OY KULLANACAĞIZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin ve oyunuzu kullanın. Daha sonra oy pusulalarını size verilen zarfa koyun ve zarfı kapattıktan sonra sandığa gidin. Oyunuzu sandığa atın. Evet mührünü sandık görevlilerine teslim ettikten sonra imzanızı atın ve kimlik belgenizi alarak işleminizi tamamlayın.

31 MART’TA KULLANILACAK OYLAR

BÜYÜKŞEHİRLER

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLER

İl Genel Meclisi Üyeliği

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

KÖYLER

İl Genel Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim uyarınca propaganda, oy verme gününden önceki onuncu gün, sabah başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek.

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

PARTİLER VE 31 MART’TA GÖSTERDİKLERİ ADAYLAR

İLGİLİ HABER AKP'nin belediye başkanı adayları kimler oldu? İşte AKP'nin açıklanan belediye başkanı adayları tam liste...

İLGİLİ HABER CHP'de 464 belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul ve Ankara'da kim aday olacak? CHP belediye başkan adaylarının tam listesi...

İLGİLİ HABER İşte CHP-İYİ Parti'nin adaylar listesi

İLGİLİ HABER MHP 4'ü il toplamda 200 başkan adayını daha açıkladı