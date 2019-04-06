Seçimi kaybeden AKP’li başkan 300 işçiyi işten kovarak gitti

SEÇİMLERDE ÇALIŞTIRDILAR

Kemalpaşa'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı tepki gösterdi. Karakayalı, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Maaşları İş-Kur tarafından ödenen söz konusu personel belediye işlerinden çok AKP'nin seçim çalışmalarında kullanıldı. Seçimi kaybetmeyi hazmedemediler, bize yar etmemek için 300 kardeşimizi işten çıkardılar. 300 ailenin onuruyla, ekmeğiyle oynadılar. Şimdi biz İş-Kur'a başvursak eminim ki aynı imkanı bize vermezler. Fakat Kemalpaşa halkı müsterih olsun, mevcut personelimizle en iyi şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

MAAŞLARINI İŞKUR ÖDÜYORDU

Kemalpaşa Belediyesi yaklaşık 6 ay önce İş-Kur ile anlaşma yaparak Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 300 kişiyi işe almıştı. Maaşları İş-Kur tarafından ödeniyordu. TYP kapsamında işe başlayan kişiler genellikle 6 ve ya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetlerde çalıştırılıyor. Kişilerin görev aldıkları süre boyunca sigorta primleri ve asgari ücret devlet tarafından ödeniyor. Program AKP tarafından seçim kampanyalarının bir parçası haline getirildi. Seçim dönemi öncesi alımlar sıklaşıyor.