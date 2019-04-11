Seçimi kazandı ancak mazbatayı alamadı!

Bereketli Mahallesi’nde muhtarlığa adaylığını koyan Cemal Mıkıroğlu, 340 oy alarak seçimi kazandı. Muhtarlık seçimlerinde 267 oy alan ikinci sıradaki Nihat Yakalıoğlu ise, rakibi Cemal Mıkıroğlu’nun Bereketli Mahallesi’nde 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek itiraz etti. Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu, Mıkıroğlu’nun Bereketli Mahallesi’nde oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlık için mazbatayı vermedi.

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İTİRAZ ETTİ

Seçimi kazanmasına rağmen mazbatasının verilmediğini söyleyen Mıkıroğlu, İl Seçim Kurulu’na itiraz ettiğini belirtti. 6 ay kuralını yerine getirdiğini öne süren Mıkıroğlu, “Seçimlerde Bereketli Mahallesi’nde 340 oy alarak muhtar seçildim. Ben ikametimi, 27 Eylül 2018’de mahalleye aldırdım. İlçe Seçim Kurulu tarafından bana sistemde, 1 Ekim 2018 tarihinin göründüğü söylendi. Ben Bereketli Mahallesi’nde yaşıyorum. 2 yıldır orada bir de işyerim var. İl Seçim Kurulu’na itiraz ettim” dedi.

Mıkıroğlu’nun itirazı kabul edilmezse seçimi ikinci sırada tamamlayan Nihat Yakalıoğlu muhtar olacak. DHA