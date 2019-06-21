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Seçimlere saatler kala Beylikdüzü’nde çöp provokasyonu iddiası

Yerel seçimlere saatler kala, Beylikdüzü’nde bir garip çöp tartışması yaşanıyor. Çöplerin konteynerler yerine trafiğin yoğun olduğu caddelere, okulların çevresine ve yay geçitlerine bırakıldığı ortaya çıktı. Çöp konteynerleri boş dururken kimlerin çöp poşetlerini bıraktığı ise öğrenilemedi. Beylikdüzü Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konuya ‘provokasyon’ denildi.

Sözcü İstanbul
13:25 -
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Seçimlere saatler kala Beylikdüzü’nde çöp provokasyonu iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine sayılı günler kala kimliği belirsiz kişilerin özellikle CHP yönetiminde olan belediyelerde çöpe dayalı bir algı operasyonu yürüttüğü iddiası sosyal medyayı salladı.

Beylikdüzü'nde özellikle büyük kapasiteli modüler çöp sistemlerinin olduğu ana caddelerde, okulların yer aldığı bölgelerde ve yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde, konteynerlerin içinin boş olmasına rağmen çöplerin dışarıya ve yerlere atıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Konteynerler boş dururken çöpler yere atıldı

“RAKİPLERİMİZ ETİK SİYASET YAPMAYI UNUTTU”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Siyasal rakiplerimiz maalesef etik siyaset yapmayı çoktan unuttular. Yeni bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Çöp konteynerleri boş, çöpleri yere atıyorlar. Muhalefetin elindeki belediye çalışmıyor algısı yaratmaya çalışıyorlar. En korkuncu da halkımızın sağlığını hiçe sayıyorlar. Tek dertleri İstanbul'un rantı. Allah akıl fikir ihsan eylesin” diye konuştu.

Sosyal medyada algı operasyonuna tepki yağdı…

TEPKİ YAĞDI

Beylikdüzü halkı ise algı operasyonlarını yapan organize kötülük hareketine sosyal medyada tepki göstermeye devam ederken Başkan Mehmet Murat Çalık'ın olayı anlatan görüntüleri tüm sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla milyonlarca kişiye erişildi ve vatandaşlardan tepki yağdı.

Son güncelleme: android-time 13:46 21.06.2019
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