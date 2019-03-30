Seçimlerin gölgesinde… İstanbul’da son bir hafta böyle geçti

İstanbul yerel seçim heyecanının zirve yaptığı bu haftada, evlatları kaybolan iki annenin endişeli bekleyişine şahitlik etti. Esenyurt’ta kaybolan Gamze Tibet’in bulunmasıyla anne Nurgül Tibet rahat nefes alırken, kaybolmasının 6. gününde cansız bedenine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın annesi Nurcan Ada ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan hırsızlık olaylarının ve trafik kazalarının yoğun yaşandığı haftada, dil kursu çalışanı Nurgül Güney, bir hafta içerisinde iki kez hırsızların hedefi olurken, İlhan Şeşen’in evi de dahil onlarca ev soyuldu. Hızlarını alamayan hırsızlar Taksim’de engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ise üçüncü kez çaldı. Hırsızlık olayları ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Polisi, sürünerek işyeri soymayı adet haline getiren “Sürüngenler Çetesi” dahil onlarca hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Bir hafta boyunca çok sayıda yaşanan trafik kazaları arasında ünlü Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipini park etmek için geri manevra yaparken fren yerine gaza basarak yayaların arasına dalması ve 14 yaşındaki Erol B.’nin kullandığı aracı direğe çarpması dikkat çekti. D-100 Karayolu ve TEM’de yaşanan kazalarda oluşan uzun kuyruklar ise sürücüleri çileden çıkardı. İşte İstanbul’un bir haftalık asayiş notları….

KIZINI KAYBEDEN ANNE…

18 Mart günü işe gitmek için evinden ayrılan 16 yaşındaki Gamze Tibet bir daha geri dönmedi. Kızına ulaşamayan anne Nurgül Tibet katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızının bulunduğu haberini alarak sevinç gözyaşlarına boğuldu.

ARDA’NIN ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arda Duman ise 22 Mart’ta kayıplara karışmıştı. Gözyaşları içinde oğlunun bulunmasını bekleyen anne Nurcan Ada ise aldığı haberle yıkıldı. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Arda Duman’ın Belgrad Ormanları’ında cansız bedenine ulaşmıştı.

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HIRSIZLIK EKSİK OLMADI

Anadolu Yakası’nı mesken tutan hırsızlar aralarında sanatçı İlhan Şeşen’in evinin de bulunduğu 8 eve girerek cep telefonu, bilgisayar kol saati gibi birçok eşya çaldı. Polis tarafından yakalanan hırsızların çaldıkları kol saatlerini takması ise dikkat çekti.

İstanbul’da güvenlik kameralarına yakalanmamak için amacıyla iş yerlerine sürünerek giren “Sürüngenler Çetesi” 12 iş yerinden 2 buçuk milyon liralık vurgun yaptı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertilen çetenin liderinin yakalanmamak için sürekli estetik yaptırdığı polisi bile şaşırttı.

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İSYAN ETTİREN HIRSIZLIK!

-Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez çalındı. Yaşanan hırsızlık nedeniyle şarj istasyonuna akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler ise duruma isyan etti. Beşiktaş’ta bir dil kursunda çalışan Nurgül Güney, bir haftada iki kez hırsızların hedefi oldu.Kira parasını hırsızlara kaptıran Nurgül Güney ise ” Paranıza sahip çıkın, artık sayarak çalıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

MİLYONLUK ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

-Malatya’dan gelerek Kadıköy’de iş insanı H.Ç.’nin evine giren 3 hırsız 1 milyon 30 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi çalarak kaçtı. Polisin çalışması sonucu yakalanan hırsızlardan biri, “Uzun zamandır kaçıyordum, yakalanmak bugüne nasipmiş” dedi.

-Ümraniye'de gündüz vakti bir sitenin otoparkına giren hırsızlar buldukları lastikleri çaldı. Hırsızları son anda fark ederek kovalamaya başlayan site görevlisi ise soluğu polis merkezinde aldı.

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ELMASI ÇALDILAR!

-İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Mücevherat Saat ve Malzemeleri Fuarı’nda, 60 bin dolarlık Su Yolu isimli elmas gerdanı çalındı. Elması çalan 2 şüpheli fuar alanına kendi isimleriyle giriş kartı yaptırınca kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

-Yüzlerini maskeyle kapatan hırsızların hedefinde Avcılar’da bir market vardı. Market kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, alkol şişelerini çuvala koyaraka sırra kadem bastı.

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI

-Üsküdar’da ünlü Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipini park etmek için geri manevra yaparken fren yerine gaza basınca, yayaların arasına daldı. Yayaları ezdikten sonra panikleyen sürücü, ardından park halindeki bir kamyona arkadan çarpması görenleri şaşkına çevirdi.

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-İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Savaş Ünal hayatını kaybederken, 8 yolcu da yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen bir kamyonet sürücü

ise kaçtı.

-İstanbul’da Avcılar D-100 kara yolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanırken, oluşan uzun araç kuyrukları diğer sürücüleri çileden çıkardı.

-Uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep olan başka bir kazada Ümraniye TEM Otoyolu’nda yaşandı. Kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Zeynep Dizman, bariyerlere çarparak dururken,

araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.

-Kadıköy'de 14 yaşındaki Erol B., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaşanan kazada araçta sıkışan Erol B. ve arkadaşı Enes D. itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye

kaldırıldı.

-İstanbul Çekmeköy’de birbirini geçmeye çalışan iki arkadaşın yarışı kötü bitti. Yarışa giren araçlardan birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere girdi.

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BİR GÜNDE 5 YANGIN

-Bahçelievler’de 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın ev sahibi Özkan Deniz’i uykuda yakaladı. Apartman sakinlerinin ve itfaiyenin yardımıyla Özkan Deniz kurtarılırken, yangın da kısa sürede söndürüldü.

-Güngören’de üst katları ev olan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen apartman sakinlerini tedavi altına aldı.

-Güngören’deki yangının dumanı çekilmeden bir yangın ihbarı da Haznedar Mahallesi’nden geldi. Bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında ev sahibi ve kedisi kurtarılırken, yangın da söndürüldü.

-Gaziosmanpaşa’daki bir evde de yangın çıkan yangında 12 yaşındaki Yusuf Can Güneş mahsur kaldı. Market dönüşü yangına şahit olan annesi oğlunun kurtarılmasını korku dolu bakışlarıyla izledi. İtfaiye ekipleri tarafından 12 yaşındaki çocuk kurtarılırken, yangın ise söndürüldü.

-Fikirtepe’de inşaat halindeki 25 katlı elektrik kablolarının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

TRAFİKTE TERÖR ESTİRİLDİ

-İstanbul E-5 karayolu Avcılar mevkiinde arkasına aldığı sevgilisini alan motosikletli maganda, tek tekerlek üzerinde makas atarak kazaya davetiye çıkardı. Sevgilisinin “Düşeceğim, ne olur dur” diyerek yalvardığı maganda çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca gözaltına alındı.

-Levent TEM Otoyolu ve Basınekspres Yolu’nda seyir halindeyken birbirlerine pet şişe atarak trafiğe tehlikeye düşüren motosikletli 3 maganda da gözaltına alındı.

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SİLAHLAR PATLADI

-Kartal’da sahilinde cansız bedeni vurulan Tolga Aksünger’in arkadaşı Birdal Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Birdal Ş. sorgusunda, “Tolga beni sürekli dolandırdığı için vurdum” derken, resmi ifadesinde ise susma hakkını kullandı.

-Bahçelievler’de gece saatlerinde bir çığ köfteci kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis silahlı saldırganların peşine düştü.

-Çekmeköy’de, ise Nihat Çelik isimli bir vatandaş tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Nihat Çelik hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise aranıyor.

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PKK’YA BİR OPERASYON DAHA

-Terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal alanda faaliyet gösteren ve yurda yasadışı yollarla giriş yapan üyesini yakalayan ekipler, üzerinde bulduğu hafıza kartını incelemeye aldı. İncelemelerde örgütle ilgili bilgilere ve irtibat kurulacak örgüt üyelerinin detaylı listesine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında listede ismi geçen 8 şüpheli yakalandı.

ANA TANRIÇA HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ

-ABD'de 12 buçuk milyon dolara müzayedede satılan 4 bin yıllık Kalkolitik döneme ait ana tanrıça heykeli ve Adnan Oktar’a yönelik operasyonlarda ele geçen İbranice el yazmaları başta olmak üzere çok sayıda tarihi eser, İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Operasyon kapsamında aralarında antikacıların da bulunduğu 7 şüpheli de gözaltına alındı.

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GASP ÇETELERİNE VE DEĞNEKÇİLERE OPERASYON

-İstanbul'da peş peşe karıştıkları gasp olayları ile dehşet saçan 2 çete çökertildi. Kendilerine polis süsü veren çetelerin kuyumcu kuryelerini ve takip ettikleri iş insanlarını gasp ettiklerini belirlenince operasyon düzenlendi. Operaasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

-Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren 2 değnekçi kendilerine tepki gösteren esnafa ise bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği belirlenen 2 değnekçiden

1’i yakalandı.