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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Hangi kimliklerle oy kullanılabilir?

Yerel seçimler için çok kısa bir süre kala vatandaşlar birçok soruya cevap aramaya başladı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmen kağıdı eline ulaşmayan ya da kaybeden vatandaşlar neler yapacak sorusu bu noktada önem kazandı. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

09:13 -
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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Hangi kimliklerle oy kullanılabilir?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve hangi kimliklerle oy kullanılabilir sorusunun cevabı şu şekilde; Seçmen kağıdı esasen sadece seçmeni yönlendirici, hangi okulda, hangi sandıkta oy kullanacağı konusunda bilgilendirici bir vasıf taşıyor. Oy kullanacağınız sandığı ve okulu öğrendiğiniz takdirde seçmen kağıdına gerek olmuyor. Oy kullanacağınız okulu ve sandığı ise YSK’nın sitesinden kolayca öğrenebilirsiniz…

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Oy verme günü yanınıza T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmenler e- Devlet sistemindeki “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

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