Sedat Peker, Fatih Altaylı’yı tehdit davasında beraat etti

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı tehdit ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada savunma yapmak için çok sayıda kişiyle adliye geldi.

“AYILK GELİRİM 30 BİN LİRA”

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanık Sedat Peker avukatıyla katıldı. Şikayetçi Fatih Altaylı ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitinde evli ve 5 çocuğunun olduğunu belirten Peker, aylık gelirinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi.

“İÇ ÇAMAŞIRLA GÖZALTINA ALINMAM HİÇBİR BASINDA ÇIKMADI”

Mahkemede savunma yapan Peker suçlamaları kabul etmediğini belirterek “Önce katılan kişi benim hakkımda yazı yazarak, benim iç çamaşırlarımla gözaltına alınmamı özlediğini belirtmiş. Ben de karşı yazı yazarak hiçbir zaman iç çamaşırlarımla gözaltına alınmadığımı, ancak polisler geldiğinde iç çamaşırlarımla görüntülendiğimi fakat bu görüntülerin hiçbir basın ve yayın organında çıkmamasına rağmen katılan tarafından izlenmiş olmasını garip karşıladığımı belirttim” dedi.

“KENDİSİNİ ÖLDÜRMEMİŞ OLMAM SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLMADIĞIMI İSPATLIYOR”

Peker devamında ise şunları söyledi; “Hatta bu görüntüleri FETÖ’cü polislerle izleyip izlemediğini sordum. Daha sonra katılan benim hakkımda bir yazı yazdı. Ben de birçok terör örgütünün ve kötü niyetli kişinin listesinde olduğumu bildirdim. Başıma gelen bazı olaylardan aslında katılanın etkisi olduğunu bildirmiştim. Katılan da bu yazıdan etkilenerek tehdit edildiğini düşünmüş. Başına gelecek her türlü olaydan benim sorumlu olacağını yazmış. Ben orada kendisini öldürmemiş olamamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını garip karşılıyorum”

SUÇ OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçun kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Sedat Peker’in beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Altaylı, Habertürk’teki köşesinde “Yeni Türkiye'ye eski mafya” başlığıyla bir yazı kaleme almıştı. Peker de, Altaylı’ya yönelik olarak sosyal medyada, “Halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” ifadeleri kullanmıştı. Bunun üzerine Altaylı, savcılığa şikayette bulunmuş, Peker hakkında tehdit suçundan dava açılmıştı.