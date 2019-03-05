‘Şehadet Bilinci’ konferansına götürülen 30 öğrenci zehirlendi

Ali Ekber Şen/Mersin

Mersin'deki Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları ve Muhipleri Derneği (AKİMDER) dün Edip Spor Salonu'nda “31 Marttan 15 Temmuz’a Şehadet Bilinci” isimli bir konferans düzenlendi. Konferansa AKİMDER Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu, İstanbul'da görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan AKP Reklamcısı Erol Olçok'un eşi, şehit Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok katıldı.

ÖĞRENCİLER YÜRÜTÜLEREK GÖTÜRÜLDÜ

İddialara göre; konferansa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün telefon zinciri kullanılarak Pirireiis, Perşembe Vakfı ve 24 Kasım Ortaokulu'ndan ikişer öğrencinin katılması istendi. Bunun üzerine okullardan etkinliğe yaklaşık 300 öğrenci götürüldü. Pirireis Ortaokulu'ndan 7/H VE 7/D sınıflarındaki 70 öğrencin ise yaklaşık 3 km yürütülerek salona götürüldüğü iddia edildi.

ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ

Konferans sonunda öğrencilere ve katılımcılara ekmek arası tavuk tantuni ikramında bulunuldu. Konferans bitiminde iddiaya göre, Pirireis Ortaokulu öğrencileri sınıf öğretmenleri eşliğinde yeniden okula kadar yürütüldü. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra da kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetleriyle yaklaşık 30 öğrenci baygınlık geçirdi. Olayın haber edilmesiyle çok sayıda ambulans ve polis ekibi okula gitti. Acı haberi duyan öğrenci velileri de okula akın etti. Zehirlenen öğrenciler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi ve Özel Su Hastanesi'ne götürüldüler. Öğrencilerden 19'u ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, 11 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

VELİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrenci velileri çocuklarının izinleri dışında etkinliğe yürütülerek götürüldüğünü dile getirerek şikâyetçi oldu. Zehirlenen Pirireis Ortaokulu öğrencilerinden Irmak Atıloğulları'nın annesi Melek Atıloğulları'nın Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği şikâyet dilekçesi ise şöyle: “Velisi olduğum Pirireis Ortaokulu öğrencilerimizin 04.03.2019 tarihinde bilgimiz dışında izinsiz olarak 31 Mart'tan 15 Temmuza Şehadet Bilinci etkinliği kapsamında oluşturulan etkinliğe Edip buran Spor Salonu'na götürülmüştür. Bu etkinlikte yapılan ikramdan birçok çocuğumuz zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştır. Dolayısıyla Okul müdürü Mehmet Satır'ın biz velilerin izni dışında, çocuklarımızı zorla ve yürüyerek gitmelerini sağlığı için, çocuklarımız gitmek istemediği halde Din Kültürü Öğretmeni Ahmet Şanlı'nın da baskısıyla götürülüp ve zorla etkinliği dinletmiştir. Söz konusu bu durumdan şikâyetçi olup, gereğinin yapılmasını arz ederiz”