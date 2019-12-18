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Sehi Ormanları’nda terörist avı

Bitlis ve Siirt'te bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine girmesini engellemek için düğmeye basıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Sehi Ormanları bölgesinde barındığı tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-8 operasyonun başladığını duyurdu.

09:13 -
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Sehi Ormanları’nda terörist avı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt’te PKK’nın kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu‘nun başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda JÖH, PÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin yer aldığı 232 tim görev yapıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen kıran operasyonlarının kararlı bir şekilde ve başarıyla devam ettiği vurgulandı. (AA-İHA)

Bitlis PKK Siirt Terör terör örgütü terörist Van
Son güncelleme: 09:24 18.12.2019
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