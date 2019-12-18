Sehi Ormanları’nda terörist avı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt’te PKK’nın kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu‘nun başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda JÖH, PÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin yer aldığı 232 tim görev yapıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen kıran operasyonlarının kararlı bir şekilde ve başarıyla devam ettiği vurgulandı. (AA-İHA)