Şehir hastanesi 150 sokak hayvanını besleyecek

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) Eskişehir Temsilcisi Ayten Tutkun'un girişimleri ile Şehir Hastanesi'nde fazladan kalan yemekler sahipsiz sokak hayvanları için değerlendirilecek. Daha önceleri çöpe giden yemekler, HAYTAP yetkilileri tarafından hastaneden alınarak sahipsiz hayvanların beslenmesi için kullanılacak.

PROTOKOL İMZALANDI

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkıları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yemek işini üstlenen Ales Gıda ve Kurumsal Hizmetler A.Ş. ile HAYTAP arasında protokol imzalandı. Şehir Hastanesi'nde imzalanan protokole Ales Gıda yöneticisi Bahadır Çiftçi ile HAYTAP il temsilcisi Ayten Tutkun imza koydu.

GİRİŞİMLERİMİZ MEYVESİNİ VERDİ

HAYTAP temsilcisi Tutkun, imzalanan anlaşma ile yaklaşık 100-150 sokak hayvanının beslenme ihtiyacını karşılayabileceklerini söyleyerek, “Uzun zamandır yaptığımız girişimler meyvesini verdi. Bu tür anlaşmaların devamının geleceğini düşünüyorum. Fabrikalardan, yemek şirketlerinden, lokantalardan, aşevlerinden de sahipsiz sokak hayvanları için ellerinden geleni yapmalarını bekliyoruz. Artan yemekleri çöpe atmak yerine sahipsiz dostlarımız için değerlendirsinler” dedi.

ÖLMEK ÜZEREYDİ HAYVANSEVERLER BULDU

Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı’nda ölüme terk edilmiş, ayağında ciddi yarası olan köpeğin yardımına hayvanseverler koştu. Yaralı köpek hayvanseverlerin girişimiyle barınaktan alınarak veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin bakışları ise yaşananların özeti gibiydi…

TESADÜF ESERİ FARK EDİLDİ

Yaralı köpeği fark ederek tedavi altına alınmasını sağlayan hayvanseverden Sinan Şen, konudan barınak yetkililerinin sorumlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu;

“Dolaşırken barınağın yan bahçesinde bir köpeğin yattığını gördük, önünde ne mama var ne su. Köpeğin ayağı tümörlü. Kokudan yanına varılmıyordu. Bizde köpeği alıp tedaviye götürdük.”