Şehir hastanesi için binlerce ağaç katledildi

Kocaeli'de her geçen gün artan betonlaşma, kentteki yeşil alanları hızla yok etmeye devam ediyor. Son olarak İzmit kent merkezine yürüme mesafesindeki, cephanelik olarak bilinen bölgede Şehir Hastanesi için yapılan ağaç katliamı bölge halkının ve doğaseverlerin tepkisini çekti.

SAKLI CENNETTEN ÇORAK ARAZİYE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ve cephanelik olarak adlandırılan 870 dönümlük alan 2007 yılına kadar yemyeşildi. Öyle ki; sık ağaçlarla kaplı akarsuyun olduğu alan adeta saklı bir cennet olarak nitelendiriliyordu. Ta ki, bölgeye Kocaeli Şehir Hastanesi yapılmak istenmesine kadar. 2007 yılında dönemin Kocaeli milletvekili, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül aracılığıyla dönemin Kocaelili Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in girişimleri neticesinde hızlandırılarak arazi Kocaeli Valiliği'ne devredildi. Ardından Kocaeli Şehir Hastanesi yapımı için çalışmalara başlandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ TAHRİBATI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Arazinin bir bölümüne stadyum inşa edilirken, İzmit Belediyesi de küçük bir alanı mesire alanı olarak düzenledi. Söz konusu alanın büyük kısmında ise şehir hastanesi yapımına başlandı. Ve bölgedeki ağaçlar kesilmeye başlandı. Bin 180 yatak kapasiteli hastane inşaatı sonrasında çölleşen bölgenin 2 farklı uydu görüntüsü de tahribatın boyunu gözler önüne serdi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->