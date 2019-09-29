Şehir hastanesinde bir skandal daha! Olmayan ‘tüp bebek’ birimi için garanti bedeli ödendi

Sağlık Bakanlığı'nın ‘ticari sır' diye sakladığı şehir hastaneleri sözleşmelerine Sayıştay da ulaşamadı. Raporda bu durum, “Sağlık Bakanlığından yazılı ve şifahi olarak talep edilen bilgi ve belgeler sağlanamadığından denetimler ıslak imzalı olmayan dokümana ve yerinde yapılan tespitlere dayanılarak gerçekleştirilmiştir” diye ifade edildi.

İLGİLİ HABER Sayıştay raporları öğrencisiz üniversiteyi ortaya çıkardı

OLMAYA TÜP BEBEK ÜNİTESİ İÇİN PARA ÖDENDİ

Elazığ Şehir Hastanesi'nde tüp bebek birimi bulunmamasına rağmen, laboratuvar hizmetleri altında tüp bebek birimi için garanti bedeli ödendiği raporda yer aldı. Raporda “Şirket tarafından laboratuvar hizmet ödemeleri kapsamında düzenlenen fatura ve buna ilişkin ödeme evraklarında ‘tüp bebek' adı altında bir kalem bulunduğu ve bu kalem için hizmet alınmadığı halde garanti bedelinin tam olarak ödendiği görülmüştür” denildi.

İLGİLİ HABER Sayıştay raporları 99 Depremi'nden kayıp parayı ortaya çıkardı

BİTMEDEN AÇILAN HASTANELER

Hizmete giren şehir hastanelerinde, bazı alanlarda yapım işlerinin devam ettiği belirtilirken, “Bazı şehir hastanelerinde TPN ünitesi, KVC ameliyathane bölümü, yanık yoğun bakım ünitesi ve yanık ameliyathane bölümü, gibi doğrudan sağlık hizmeti ile ilgili bölümlerin hastaneler açıldıktan sonra yapım işlerinin devam ettiği yerinde yapılan inceleme ve denetimlerde tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

ŞANTİYE ALANI İÇİN BAHÇE BAKIM HİZMETİ!

Raporda, fiilen şantiye halindeki alanlar için yer ve bahçe bakım hizmet ödemesi yapıldığı kaydedildi. Adana, Manisa ve Elazığ Şehir Hastanelerinin yer aldığı yerleşkelerin bir bölümünün şantiye halinde olduğu, bu alanlarda işçi barakaları ile iş makineleri bulunduğu, bu alanlarda inşaat faaliyetleri dolayısıyla yer ve bahçe bakım hizmetlerinin sunulamadığı ancak bu hizmete ilişkin hizmet bedelinin tam olarak ödendiğine dikkat çekildi.

ELAZIĞ'DA 1 LİRA ADANA'DA 355 LİRA

Şehir hastanelerinde miktara bağlı hizmetler için yapılan ödemelere ilişkin belirlenen birim fiyatların ve hizmet kalemlerinin alt kırılımlarının birbirinden farklı olduğu tespiti yapıldı. Örneğin Kemoterapi ilaç hazırlama işlemi Elazığ Şehir hastanesinde 1 liraya, Adana'da 355,99 liraya yapılmaktadır.

BU SİSTEME SON VERİLMELİ

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, şehir hastaneleri sisteminden sorunlara dikkat çekerek, “Raporun ortaya koyduğu veriler ışığında görülmektedir ki şehir hastaneleri nedeniyle kamu bütçesi büyük zararlara uğratılırken, şirketler kayırılmakta ve halkın sağlığı tehdit edilmektedir. Daha fazla telafisi imkânsız zararlar oluşmadan yapılan yanlıştan geri dönülmelidir. Şehir hastaneleri sistemine son verilmeli, Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikaları uygulanmalıdır” diye konuştu.