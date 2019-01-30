Şehir magandaları önce laf atıp sonra öldüresiye dövdüler

Olay önceki gün kafenin bahçesinde yaşandı. Erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 2 kişi laf attı. Genç çift ile 2 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Daha sonra genç çift çay içmek için bir kafeye gitti. Bu sırada kafeye gelen kimliği belirsiz 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şahıslar bir anda saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.

Tekme tokat saldıran şahıslar genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan bayan B.A. da tekmelerden nasibini aldı. İşyeri çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. B.K.nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.