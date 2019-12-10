Şehir Üniversitesi’nden Erdoğan’a cevap

İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamalarına yazılı yanıt verdi. Açıklamada, “İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin gündeme getirilen ve Üniversite’yi zan altında bırakan asılsız iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Üniversite’nin tüzel kişiliği, mensupları (öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları) ve paydaşlarının hakları ile kurumsal ve bilimsel birikimi siyasi tartışmalara kurban edilmemelidir” denildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin açıklaması söyle:

Üniversitemize yönelik baskı, müdahale ve siyasi tartışmaların eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini kesintiye uğratmasından, devam eden hukuki süreçleri etkilemesinden derin bir kaygı duymaktayız. Bu bağlamda öne çıkan yanıltıcı beyanlara karşı açıklamamız belgeleri ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

1. Dragos kampüs arazisinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devri yürürlükteki yasalara uygun olarak yapılmıştır.

2. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne Halkbank tarafından bankacılık mevzuatına uygun olarak kullandırılan yatırım kredisi, bütünüyle kampüs inşaatı için harcanmıştır.

3. İstanbul Şehir Üniversitesi, kredi borçlarını ödeyebilecek kapasiteye sahip olup bu süreçte borçlarının silinerek kamu tarafından yüklenilmesini asla talep etmemiştir. Üniversite’nin talebi mevcut yasalar çerçevesinde borçlarının yeniden yapılandırılmasından ibarettir.