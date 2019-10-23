Şehit asker KHK mağduru polis çıktı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altunok (32), tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Altunok’un naaşı gözyaşları içinde ailesinin yaşadığı Kayseri’ye gönderildi.

KHK MAĞDURU ÇIKTI!

Şehit Altunok’un KHK ile meslekten atılan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.

16 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ

Altunok’un FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 2017 yılında 701 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edildiği, 16 ay da cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı ortaya çıktı.

TÖRENLE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

AVUKATI AÇIKLADI

Avukatı Ahmet Demirci Altunok’un şehadet haberinden sonra 14 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlatarak müvekkili ile ilgili bilgi verdi.

Demirci’nin 14 Şubat’taki ‘müvekkilim masum’ haberini sosyal medya hesabından “16 Ay cezaevinde yatan müvekkil Yargıtay'ın bozma ilamıyla yeniden yargılandı ve ‘ceza verilmesine yer olmadığına dair karar’ verildi. Bir insanın 16 ayını geri verebilmek için yapılabilecek hiçbir şey yok adaleti zamanında tesis etmek dışında.” cümleleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

Avukat Demirci acı haber sonrası ise “Şehidimiz ile duruşma beklerken bir de hatıra bırakmışız…” notuyla da adliyede duruşma sırası beklerken çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Altunok’un cenazesinin bugün Kayseri’de toprağa verilmesi bekleniyor.