Şehit askerin naaşı memleketi Konya’ya getirildi

Şehit Sarı’nın (23) naaşı, Konya Havalimanı’nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.Bu sırada şehidin nişanlısı Sadegül Ayhan, tabutun yanına gelerek, “Ben onun selasını mı dinleyecektim? Yasin değildir o. Kapılarda beklerken, hasret kaldım. Yasin kalk. Ben seni böyle mi görecektim?” diyerek gözyaşı döktü. Ardından şehidin naaşı, cenaze aracına konularak merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Eve gelen şehit yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Henüz 8 aylık askeri personel olduğu öğrenilen Yasin Sarı’nın, yaklaşık iki ay önce nişanlandığı bilgisine ulaşıldı.

“Düğününe toplanacaktık cenazesine toplandık”

Şehit Sarı’nın dayısı Murat Avan (45), burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin henüz 8 aylık askeri personel olduğunu söyledi.

“Vatan sağ olsun.” diyen Avan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yasin 20 yaşında çiçek gibi bir delikanlıydı. İki ay önce nişanlanmıştı. Eş, dost, akraba düğününde toplanacaktık. Fakat cenazesinde toplandık. Sözün bittiğin yerdeyiz. Takdiri ilahi. Vatan sağ olsun. Isparta’dan yaklaşık 4 ay önce Hakkari’ye göreve gitmişti. Ülkemizin bir an önce terörden temizlenmesini istiyoruz. Gerekirse biz de gidelim. Dört çapulcunun çocuklarımızı şehit etmesine tahammül edemiyoruz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Her şey boğazımda düğümleniyor.”

AA