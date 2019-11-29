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Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (27), memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

17:52 -
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Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi’ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz’ın cenazesi dün Yozgat’a getirildi. Şehit Duymaz için bugün Cuma namazı sonrası Kadışehri ilçesine bağlı Yelten Köyü’nde tören düzenlendi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Köy meydanında düzenlenen törende şehidin annesi Kezban ve babası Arif törende gözyaşı döktü. Şehidin eşi Hatice Duymaz da 1 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile birlikte tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin özgeçmişi okunup dua edildikten sonra Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu cenaze namazı kıldırdı. Duymaz’ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA

Adana asker Cuma Cuma namazı Hakkâri şehit Yozgat
Son güncelleme: 18:31 29.11.2019
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