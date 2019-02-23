Şehit eşiyle birlikte gitmek istedi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen patlamada aralarında Uzman Çavuş Mehmet Han'ın da olduğu 5 asker yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı. 27 yaşında olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Mehmet Han'ın şehit olduğunun haberi dün memleketi Tokat'a ulaştı. Sabah saatlerinde Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokay Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Garnizon Komutanı Rıfat Dönel ve protokol üyeleri ile şehit yakınlarının katıldığı Tokat Havalimanında düzenlenen karşılama töreninin akabinde, şehidin naşı tören mangasının omuzlarında ambulansa nakledildi. Şehidin eşi Aysun Han ambulansa koyulan Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak eşiyle birlikte Zile'ye gitmek istedi. Şehidin kızı 5 yaşındaki Aysima da üzgün gözlerle babası için havaalanında düzenlenen töreni takip etti.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han, Tokat'ın Zile ilçesinde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

İHA