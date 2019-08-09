Fethi Sekin’in adını taşıyan külliyenin inşaatı durdu, alacaklılar ortada kaldı

Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Şehit polis memuru Fethi Sekin adına Elazığ'ın Baskil ilçesinde külliye yapmak için harekete geçmiş, 1 Ocak 2019'da ise külliye inşaatına başlanmıştı. Külliyeye katkıda bulunan bölge esnafı paralarının ödenmediğini belirterek kendilerinin mağdur edildiğini öne sürdü. Külliyenin yapımını üstlenen Ridan İnşaat Limited Şirketi'ne ait Gür-Aş Yapı isimli taşıyıcı firma da federasyondan 2 milyon 395 bin lira alacağı olduğunu iddia etti.

“SEKİZ AYDIR HİÇBİR ESNAFIN PARASI ÖDENMEDİ”

Külliyenin hafriyat işlerini yapan ve 65 bin lira alacağı olduğunu iddia eden kepçe operatörü Hakan Altuğ, Fethi Sekin Külliyesini yaptıran Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Ahmet Kabadayı'nın kendilerini mağdur ettiğini anlattı.“Kamyonlarla hafriyat çektik, temeline malzeme getirdik ve bu şekilde aylarca çalıştık” diyen Altuğ, “Buradaki üç beş esnaf arkadaşa inşaata yardımcı olmalarını söyledim. Çünkü adamlar şehidin adını kullanarak konuştular biz de inandık. İlk başlarda esnafa alışverişlerinde paralarını verdiler. Sonrasında ise yaklaşık sekiz aydır hiçbir esnafın parası ödenmedi.”

“MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Mağduriyetlerinin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini belirten Altuğ, “Külliyeyi 5 Nisan'a kadar yetiştirmemiz lazım Cumhurbaşkanımız gelecek dediler. Ancak ne külliye bitti ne de çalışmamızın karşılığını alabildik. Ahmet Kabadayı’dan paramızı her istediğimizde ha bugün, ha yarın, bu benim namusumdur şerefimdir diyerek bizleri oyalıyor. Cumhurbaşkanımızın burada dönen olaylardan haberi yok. Kendisinden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“FETHİ SEKİN'İN HATIRASINA YAKIŞMIYOR”

Baskil'de Fethi Sekin inşaatı külliyesiyle ilgili şehrin mülki amirlerinin haberleri olduğunu ancak sahip çıkmadıklarını ifade eden marketçi Serdar Omaç, “Böyle olmuyor, yakışmıyor Fethi Sekin'in hatırasına. Hadi biz paramızdan geçtik külliye orada kaldı adamlar külliyeyi yapmadılar. Benim paramı vermeseler de bir şey olmaz benim az bir paradır. Ancak o külliyenin bitmesi lazım. Kimse sahip çıkmıyor. Ne belediye başkanı, ne kaymakam, ne de vali. Bize sahip çıkılsın demiyoruz Fethi Sekin'e sahip çıksınlar ben onun derdindeyim” şeklinde konuştu.

“HERKES SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR MAĞDUR OLAN BİZİZ”

Külliye inşaatına 172 bin liralık demir verdiğini dile getiren Kayhan Üstün de “İlk başta 75 bin liralık bir demir alışverişimiz oldu onun parasını aldım. Sonrasında ise 162 bin liralık daha demir aldılar ve bir hafta sonra parayı vereceğiz dediler ama aradan sekiz ay geçmesine rağmen paramı vermediler” dedi.

“HAK EDİŞ ÖDENMEDİĞİ İÇİN KÜLLİYE TAMAMLANMADI”

Fethi Sekin Külliyesinin yapımını üstlenen Ridan İnşaat Limited Şirketi'nin avukatı Mehmet Sönmez ise, şirketin sözleşmede olan birçok taahhütü yerine getirdiğini ancak 1 milyon 280 bin liralık hak edişi alamadığını söyledi. Sönmez şöyle konuştu; “Müvekkil şirket külliye inşaatı için ödemeleri kendi cebinden yaptığı gibi Elazığ civarında birçok firmadan satın almış olduğu malzemenin ücretini ve inşaata çalışan işçilerin ücretlerini de alacağını alamadığı için ödeyememiştir.” Avukat sönmez üstlenici şirketin de mağdur edildiğini belirtti.

“ALACAĞI OLDUĞUNU İDDİA EDEN HİÇ KİMSEYİ TANIMIYORUM”

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Ahmet Kabadayı ise iddiaları kesin bir dille reddederek, “Alacağı olduğunu iddia eden hiç kimseyi tanımıyorum. Bu kişileri hayatımda hiç görmedim” dedi. Sponsorlardan topladıkları paralarla Ridan İnşaat Limited Şirketi'ne ödemeyi yapacaklarını kaydeden Kabadayı, “Ama müteahhit bizim bilgimiz dışında Baskil esnafından alışveriş yapmış. Bu durumdan benim haberim olduğunda telefonda Baskil esnafıyla görüştüm. Garantörün kendim olduğunu, federasyonumuzun bu projenin arkasında olduğumuzu biraz sabretmeleri gerektiğini söyledim.

Bu iş devam edecek, projemizin durması gibi bir durum söz konusu değildir. Gerekirse babadan kalma evi tarlaları satacağım bu şehrin projesini gene bitireceğim bu proje benim namusum şerefimdir. Orada hiç kimsenin hakkını yemeyiz Elazığ'a geldiğimde Asliye Hukuk Mahkemesine tespit yaptıracağız. Mali müşavir, hâkim ve mühendisler ölçecekler kimin ne alacağı varsa onların parasını ödeyeceğim kalanını ise müteahhitte vereceğim. Bu proje Allah nasip ederse şehidimizin anma gününde yani 5 Ocak'ta bitecek” şeklinde konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ ESNAFIN PARASINI ÖDEMEK”

Başkan Ahmet Kabadayı, firmaya olan borçlarının 2 milyon olduğu iddialarını yalanlayarak, “Projenin bedeli zaten 2 milyon 200 bin lira. Öyle bir borcu kabul etmiyorum. Biz gerekli mahkemelere başvurularımızı yapacağız oradan bir tespit isteyeceğiz bu tespitte devletimizin vermiş olduğu karar bizim başımızın tacıdır. Tabi öncelikli olarak oradaki esnafın parasını ödeyeceğiz” diye konuştu.