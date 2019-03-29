Şehit Savcı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’nda anıldı

Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende; Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın fotoğrafının olduğu “Saygıyla anıyoruz, Unutmadık, unutmayacağız” yazılı pankart ile Mehmet Akif Ersoy'a ait “Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber” mısraının yazıldığı pankart asıldı.