Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay’a uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün PKK/PYD teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın cenazesi, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

12:09 -
Haberler Gündem

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinin kırsalında, PKK/PYD terör örgütünün havanlı saldırısı sonucu Uzman Çavuş Harun Çınar (22) , ağır yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit olan Çınar için cenaze töreni düzenlendi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehit Çınar'ın cenazesi, GAP Havalimanı’na getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi. (DHA)

Hatay PKK PYD Şanlıurfa şehit Suriye Terör
Son güncelleme: 12:32 03.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more