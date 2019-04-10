Şehit Uzman Onbaşı’nın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde’nin Orhanlı beldesine getirilen şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın’ın cenazesi, son kez baba evine götürüldü. Alınan helalliğin ardından nişanlı olduğu belirtilen şehit Sayın için belde meydanında tören düzenlendi. Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Halis Sayın’ın babası Yüksel ve annesi Şerife Sayın ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Rahatsızlanan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Niğde Müftü Vekili Ali Çetin tarafından öğle namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Uzman Onbaşı Halis Sayın’ın cenazesi, belde şehitliğine defnedildi.



Suriye’nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye’de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart’ta teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen (21) şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise yaralanmıştı.

