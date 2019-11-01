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Şehit Veteriner Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan’ın cenazesi, memleketi Hatay Dörtyol'da toprağa verildi. Şehit Sarıcan'ın 4 gün sonra 1 yaşına girecek kızının doğum gününü kutlamak için izne gelmeyi planladığı öğrenildi

14:56 -
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

FOTO: AA

Şehit İsmail Sarıcan’ın (30) naaşı, Şanlıurfa’daki törenin ardından Kuzuculu Mahallesi’ndeki babaevinde getirilerek helallik alındı.Daha sonra Kuzuculu Camisi’ndeki törene ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve kaymakamların yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTO: AA

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Sarıcan’ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anne Ummuhanı Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.Şehidin 4 gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan’ın doğum gününü kutlamak için izin alıp memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Şehit İsmail Sarıcan, memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.AA

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Son güncelleme: 15:23 01.11.2019
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