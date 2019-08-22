Şehitlerimizi sonsuzluğa uğurladık

Şehit Uçar için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi’nde tören düzenlendi. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar’a sarılıp, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Şehit Uzman Çavuş Uçar’ın naaşı daha sonra götürüldüğü Antakya Şehitliği’nde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Askerler ve yakınlarınca Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Güntekin’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami’sine getirilerek katafalka konuldu. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Nesin, eşi Ezgican, 3 yaşındaki kızı Mira Esila, kardeşi Berat Erdi, kız kardeşleri Pınar ve Şeydanur Güntekin katıldı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri yetkililer ve Erzurumlular da hazır bulundu.

Güntekin’in naaşı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Dumlu Şehitliği’ne götürüldü.

Muhammed Ferdi Güntekin’in naaşının camiden götürülüşü sırasında annesi ve kız kardeşleri asker selamı verdi, vatandaşlar da tekbir getirdi.

Tören sırasında da şehidin küçük kızı Mira Esila’nın babasının fotoğrafını sevmesi dikkati çekti.

“Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”

Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin, tabutun başında “Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz.” dedi.

Evli ve bir çocuk babası olan Güntekin’in bir süre önce babasını kaybettiği belirtildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetinin sağlanması ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen “Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu”nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

Ailenin 3 uzman çavuşundan 1'i şehit oldu

Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin iki ağabeyi gibi uzman çavuş olma hayalini gerçekleştirerek 3 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Yanık’ın naaşı, gece geç saatlerde uçakla Adıyaman Havalimanı’na getirildi. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ndeki morga konulan şehidin cenazesi, sabah helallik alınmak üzere dedesi Salih Yanık'ın Adıyaman merkez Yenimahalle'de bulunan evine getirildi. Babaevinin Bağpınar köyünde olduğu öğrenilen şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu. Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı. Tekbirler eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Adıyaman Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan Yanık cenaze namazında güçlükle ayakta durdu. Şehidin kardeşi Ali Yanık ise, ağabeyinin askeri kepini taktı.

Yıldız ve Sadullah Yanık'ın 5 çocuğundan birisi olan Ayhan Yanık'ın uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan gibi uzman çavuş olmak istediği, 3 yıl önce de uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi. Ayhan Yanık'ın yaklaşık 2 ay önce amcasının kızı Beyhan Yanık ile evlendiği öğrenildi.