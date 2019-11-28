Şehitlerin baba evlerine ateş düştü

BARTIN

Şehit Furkan Yılmaz'ın Bartın'ın Büyükkızılkum köyündeki ailesine acı haber verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz görev yaptığı üst bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Yılmaz'ın baba evine Türk bayrağı asılırken acılı baba Ayhan Yılmaz ise ‘Vatan sağolsun Komutanlarımız yanımızda” diyerek, metanetli olmaya çalıştı.

NEVŞEHİR

Şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin’in (23) acı haberi, Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Tekin’in, acı haberi, memleketi Nevşehir’in Avanos ilçesindeki babaevine ulaştı. Gülay-Mehmet Şener Tekin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şevket Tekin’in şehit olduğu haberini, Kaymakam Vekili Mehmet Maraşlı ve askeri yetkililer aileye verdi. Şehidin anne ve babası ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Tuğba Tekin ile evli olduğu öğrenilen şehit Tekin’in, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

ADANA

Şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un acı haberi, Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un acı haberi, Kozan’a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018’de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk’un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk’u, yakınları ve komşuları teskin etti.

ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDI

Kozan’da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.

BALIKESİR

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in 1. Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden ağabeyi Rafi Zeybek'in evine ve sokağa Tük Bayrakları asıldı.

Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in 1. Gündoğan Mahallesi 1. Levent Sokak'ta oturan ağabeyi Rafi Zeybek'i ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin yarın Cuma Namazı'ndan sonra kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek. Şehidin anne ve babası İstanbul'dan, eşi Gülçin'in ise Edirne'den yola çıkarak Balıkesir'e geleceği öğrenildi.